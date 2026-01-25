Οι αθλητικές μεταδόσεις (25/1): Πού θα δείτε τον μικρό τελικό της Ελλάδας στο πόλο και τα ματς της Super League

Γεμάτο είναι το σημερινό (25/1) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με δράση στη Super League και στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου.

Επίσης, ξεχωρίζει ο μικρός τελικός ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο και οι αναμετρήσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην Stoiximan GBL, με Κολοσσό (εκτός) και Μαρούσι (εντός), αντίστοιχα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/1)

09:00 Novasports 6HD Γκολφ Hero Dubai Desert Classic: 4η Μέρα, Ντουμπάι

09:05 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS14 Col de Braus/La Cabanette 1

10:30 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS15 La Bollene-Vesubie/Moulinet 1

12:05 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS16 Col de Braus/La Cabenette 2

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολοσσός – Ολυμπιακός Stoiximan GBL

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Κρεμονέζε Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS17 La Bollene-Vesubie/Moulinet 2 Wolf Power Stage

14:30 Novasports 3HD Σάλκε – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Μαγιόρκα La Liga

15:00 Action 24 Πανιώνιος – Χανιά Super League 2

16:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι Premier League

16:00 Novasports Prime Άρης – Λεβαδειακός Stoiximan Super League

16:00 Novasports 5HD Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

16:00 Novasports 2HD Νιούκαστλ – Άστον Βίλα Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τζένοα – Μπολόνια Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Πάρμα Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός AKTOR – Μαρούσι Stoiximan GBL

16:30 Novasports Start Γκλάντμπαχ – Στουτγκάρδη Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Πετκίμ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Χαρτς – Σέλτικ Scottish Premiership

17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Οβιέδο La Liga

17:45 Novasports 4HD Φέγενορντ – Χεράκλες Eredivisie

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Παναιτωλικός Stoiximan Super League

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα-Ιταλία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών Μικρός τελικός

18:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

18:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Κολωνία Bundesliga

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – ΑΕΚ Λάρνακας Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Νάπολι Serie A

19:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών

19:30 Novasports Prime Ατρόμητος – Παναθηναϊκός Stoiximan Super League

19:30 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Θέλτα La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Ριάντ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπενφίκα – Εστρέλα Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπρέσια – Ούντινε Lega Basket Serie A

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μπαρτσελόνα – Τενερίφη ACB Liga Endesa

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σερβία- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών Τελικός

21:45 COSMOTE SPORT 2 HDΡόμα – ΜίλανSerie A

22:00 Novasports 1HD Αλαβές – Μπέτις La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μέμφις Γκρίζλις – Ντένβερ Νάγκετς NBA

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Αλβέρκα Liga Portugal

23:30 Action 24 Μπόκα Τζούνιορς – Ντεπορτίβο Ριέστρα Torneo Apertura