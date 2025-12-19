Οι προσκλήσεις της κυβέρνησης σε διάλογο κρίθηκαν ως προσχηματικές από τους αγρότες που σε πανελλαδική συνέλευσή τους χθες στις Σέρρες αποφάσισαν συνέχεια και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Εδώ και 20 μέρες αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς είναι στον δρόμο και από ότι φαίνεται οι τακτικές της κυβέρνησης για «εκτόνωση» δεν έπιασαν τόπο.

Η καταστολή των πρώτων ημερών είχε τα αντίθετα αποτελέσματα καθώς λειτούργησε συσπειρωτικά για τους αγρότες και έστρεψε το ενδιαφέρον της κοινωνίας στις κινητοποιήσεις.

Οι υποσχέσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για ικανοποίηση κάποιων αιτημάτων αναιρούνταν πριν αλέκτωρ λαλήσει από το Μαξίμου.

Το «συμμεριζόμαστε» την αγωνία των αγροτών συνοδευόταν σε κάθε δήλωση κυβερνητικού αξιωματούχου από το «δεν θα δείξουμε ανοχή στις κινητοποιήσεις». Σε αυτό το πλαίσιο η πρόσκληση Μητσοτάκη για διάλογο χωρίς δεσμεύσεις έπεσε στο κενό.

Στο κενό έπεσαν και οι αλλεπάλληλες προσπάθειες διάσπασης του μετώπου των αγροτών και δημιουργίας κλίματος «κοινωνικού αυτοματισμού», καθώς στις δημοσκοπήσεις το 80% στηρίζει τα αιτήματα των αγροτών και ένα μεγάλο ποσοστό και τις μορφές δράσης τους.

Το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ

Σε όλα τα παραπάνω και ενώ πλησίαζε η κρίσιμη πανελλαδική συνάντηση των μπλόκων την Πέμπτη ήρθε να προστεθεί το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ, που τράβηξε ό, τι ποσά βρήκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς ενώ δεν είχε καταβληθεί στους δικαιούχους η βασική ενίσχυση.

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση μίλησε για τεχνικό λάθος και έσπευσε να επανορθώσει, η ζημιά είχε γίνει. Χωρίς ούτε ένα ευρώ στους λογαριασμούς τους οι αγρότες αισθάνθηκαν εμπαιγμό και σε κάθε περίπτωση δεν ήταν εύκολο ακόμα και για τους πιο καλοπροαίρετους να δείξουν εμπιστοσύνη στις προθέσεις της κυβέρνησης που μοιάζει να στέκεται αδιάφορη στο ζήτημα της επιβίωσής τους.

Στην πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων η άποψη ήταν ενιαία. Κλιμάκωση του αγώνα και αύξηση της πίεσης στην κυβέρνηση. Τα νέα που έρχονταν εξάλλου και από την Ευρώπη ήταν ενθαρρυντικά.

Χιλιάδες αγρότες με τα τρακτέρ τους κατέκλυσαν χθες τις Βρυξέλλες προκειμένου να εμποδίσουν την απόφαση να προχωρήσει η εμπορική συμφωνία Mercosur που σύναψε η Ευρώπη με πέντε χώρες της Νότιας Αμερικής (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη και Παραγουάης).

Για ώρες οι δρόμοι των Βρυξελλών έγιναν πεδίο μάχης μεταξύ αγροτών και αστυνομικών και η Φον Ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την αναβολή της υπογραφής της συμφωνίας προκειμένου οι ηγέτες των χωρών να έχουν τον χρόνο να πείσουν τους αγρότες ότι τα «συμφέροντά τους είναι εξασφαλισμένα».

Ανοιχτά διόδια

Παρά την αγανάκτηση και την οργή που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο οι αποφάσεις που ελήφθησαν για τις κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών δείχνουν ότι ο προσανατολισμός είναι να μην διαρραγεί η συμμαχία με την συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας.

Σήμερα και ενώ υπάρχει η δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα, οι δρόμοι θα είναι ελεύθεροι και… από διόδια. Οι αγρότες θα κρατήσουν τα διόδια προς τη Λάρισα ανοιχτά μέχρι τις 14:00 για να μπορέσει όποιος θέλει να μετακινηθεί ελεύθερα.

Στη συνέχεια δρομολογείται η πραγματοποίηση συμβολικών αποκλεισμών σε παρακαμπτήριες οδούς, με κάθε μπλόκο να αποφασίζει αυτόνομα, ανάλογα με τη δυναμική και τις δυνατότητές του.

Για το Σαββατοκύριακο που θα αρχίσει η μετακίνηση των πρώτων εκδρομέων, οι αγρότες σχεδιάζουν νέα μορφή κινητοποίησης, με μετακινήσεις σε σταθμούς διοδίων, όπου θα ζητήσουν να σηκωθούν οι μπάρες ώστε να επιτραπεί η ελεύθερη διέλευση των Ι.Χ. οχημάτων.

Για τις ημέρες των Χριστουγέννων οι αγρότες διαβεβαιώνουν ότι τα τρακτέρ θα παραταχθούν στην άκρη των δρόμων, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία.

Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης στην απόφαση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων δείχνει αμηχανία. «Ναι στον διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα» ανέφερε πηγές του ΥΠΑΑΤ και έκαναν λόγο για συζήτηση με τους όρους που έχουν περιγραφεί, που είναι όμως μακριά από αυτά που ζητούν οι αγρότες.

«Μαξιμαλιστικό πλαίσιο» βλέπει ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες που βρισκόταν για τη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επανέλαβε τα περί «διαλόγου» αλλά έκανε λόγο για «μαξιμαλισμό» στα αιτήματα που «μας οδηγούν εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου», την ώρα που υπεραμύνθηκε της απόφασης να δοθούν άλλα 90 δισ. για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Η κυβέρνηση έχει σκύψει με προσοχή πάνω στα προβλήματα των αγροτών. Θεωρεί ότι έχει αντιμετωπίσει πολλά από τα δικαιολογημένα αιτήματα. Αλλά προφανώς δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε κανέναν, θα έλεγα, μαξιμαλισμό ο οποίος να μας βγάζει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο είναι πάρα πολύ καθορισμένο και να μας οδηγεί τελικά σε λύσεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ούτε από την κυβέρνηση αλλά ούτε και από την Ευρώπη», είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι:

«Λέμε ‘ναι’ στον διάλογο λέμε όμως ‘όχι’ –με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο– στην αχρείαστη ταλαιπωρία της κοινωνίας και στις επιπτώσεις που ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο μπλόκο θα έχει στη λειτουργία της οικονομίας».

Οι αγρότες από την πλευρά τους επιμένουν ότι η ικανοποίηση των αιτημάτων τους είναι απαραίτητη για την επιβίωσή τους και για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα, όπως την ξέρουμε. Το αυξημένο κόστος παραγωγής, ενέργειας, καυσίμων, λιπασμάτων και ζωοτροφών σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές που επιβάλλονται από την αγορά οδηγούν σε οικονομικό αδιέξοδο τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς.

Επιπλέον οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, με τους καύσωνες, τις φωτιές και τις πλημμύρες σε συνδυασμό με τη μη έγκαιρη καταβολή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ (σ.σ. ακόμα δεν έχουν καλυφθεί οι αποζημιώσεις από τον Ντάνιελ) φτάνουν τους παραγωγούς στα όρια της απελπισίας.

Το επόμενο ραντεβού των αγροτών για να αποφασίσουν το πώς θα συνεχίσουν θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη.