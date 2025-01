Ένα 12χρονο κορίτσι στην Κίνα, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη σε υπόνομο.

Πιο συγκεκριμένα, την έκρηξη προκάλεσε η κροτίδα που άναψε και πέταξε μέσα στο φρεάτιο, ενώ στη συνέχεια αποπειράθηκε να απομακρυνθεί, χωρίς να τα καταφέρει, σύμφωνα με το China Press.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το περιστατικό συνέβη στις 27 Ιανουαρίου στην πόλη Longshui.

Πλάνα από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης έδειξαν το κορίτσι να ανάβει μια κροτίδα και να την τοποθετεί πάνω σε ένα κάλυμμα φρεατίου και στη συνέχεια να τρέχει μακριά.

A girl took off after a firecracker

In China, a girl flew several meters into the air after throwing a firecracker into a sewer where the accumulated methane detonated

The child was hospitalized with serious burns and fractures. pic.twitter.com/jolopaAHeZ

— NEXTA (@nexta_tv) January 29, 2025