Με Στεάουα ο ΠΑΟΚ στα play off – Τα δύο ζευγάρια από όπου θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού

Η Στεάουα Βουκουρεστίου είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα νοκ-άουτ play offs του Europa League!

Σύμφωνα με το καλεντάρι της UEFA, οι πρώτοι αγώνες των play offs θα διεξαχθούν στις 13 Φεβρουαρίου (στην Τούμπα το ματς) και οι ρεβάνς 20 του ίδιου μήνα (ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Βουκουρέστι).

Ο ΠΑΟΚ είχε αντιμετωπίσει τη ρουμανική ομάδα στην Τούμπα για τη League Phase γνωρίζοντας την ήττα 1-0 με το γκολ του Μπιρλιγκέα, ενώ είχε παίξει και ο Ολυμπιακός στη Ρουμανία για τη League Phase με την ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους να καταφέρνει να αποσπάσει το 0-0 από τους κατόχους του Conference League.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εφόσον οι ασπρόμαυροι προκριθούν, τότε θα αντιμετωπίσουν στους 16 μία εκ των Άιντραχατ ή Λιόν, με την κλήρωση να είναι προγραμματισμένη για τις 21 Φεβρουαρίου.

Στο πρώτο ματς εντός έδρας θα παίξουν οι ομάδες που κατέλαβαν μία εκ των θέσεων 17-24 και στη ρεβάνς αυτές που τερμάτισαν στις θέσεις 9-16.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έμαθε τα πιθανά ζευγάρια που μπορεί να αντιμετωπίσει στη φάση των «16» του Europa League. Οι «ερυθρόλευκοι» θα παίξουν κόντρα στον νικητή του Τβέντε – Μπόντο/Γκλιμτ ή σε εκείνον του Φενέρμπαχτσε – Άντερλεχτ.

Θυμίζουμε ότι ολόκληρο το μονοπάτι μέχρι τον τελικό της 21ης Μαΐου στο Μπιλμπάο θα γίνει γνωστό στις 21 Φεβρουαρίου.

Ο ΠΑΟΚ και τα άλλα 7 ζευγάρια των play offs

Τβέντε – Μπόντο/Γκλιμτ

Φενέρμπαχτσε – Άντερλεχτ

Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Άγιαξ

ΠΑΟΚ – Στεάουα

Άλκμααρ – Γαλατάσαραϊ

Μίντιλαντ – Σοσιεδάδ

Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν

Πόρτο – Ρόμα

Οι διασταυρώσεις στη φάση των 16

Λάτσιο (1η) ή Αθλέτικ (2η) vs Φερεντσβάρος (17η) – Βικτόρια Πλζεν (16η) ή Πόρτο (18η) – Ρόμα (15η)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (3η) ή Τότεναμ (4η) vs Άλκμααρ (19η) – Γαλατασαράι (14η) ή Μίντιλαντ (20η) – Σοσιεδάδ (13η)

Άιντραχτ (5η) ή Λιόν (6η) vs Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (21η) – Άγιαξ (12η) ή ΠΑΟΚ (22η) – Στεάουα (11η)

Ολυμπιακός (7η) ή Ρέιντζερς (8η) vs Φενέρμπαχτσε (24η)- Άντερλεχτ (10η) ή Τβέντε (23η) – Μπόντο Γκλιμτ (9η)

Το καλεντάρι του Europa League

Κλήρωση για τα playoffs: 31 Ιανουαρίου

Αγώνες playoffs: 13 & 20 Φεβρουαρίου

Κλήρωση για τους «16»: 21 Φεβρουαρίου

Αγώνες των «16»: 6 & 13 Μαρτίου

Προημιτελικοί: 10 & 17 Απριλίου

Ημιτελικοί: 1 & 8 Μαΐου

Τελικός: 21 Μαΐου