Ανατροπή με Μπάνγκο: Έκλεισε στη Φενέρμπαχτσε (pic)

Ανατροπή στην υπόθεση του Ζίλσον Μπάνγκο, ο οποίος δεν πάει τελικά, όπως όλα δείχνουν στον Παναθηναϊκό, αλλά σε άλλη ομάδα της Euroleague, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Όπως ανέφερε ο Ντομάτας Ουρμπόνας ο σέντερ της ισπανικής ομάδας αναμένεται να μεταγραφεί στην Φενέρμπαχτσε, καθώς η τουρκική ομάδα συμφώνησε με τους Τούρκους να πληρώσει το buy -out που ορίστηκε στις 600.000 ευρώ και να τον αποκτήσει.

Το ποσό αυτό αναμένεται να αποπληρωθεί από την Φενέρ σε τρεις δόσεις και έτσι η τουρκική ομάδα αποκτά έναν σέντερ που έψαχνε αγωνιωδώς να μετά από την φυγή του Μπόμπαν Μαριάνοβιτς από το ρόστερ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Fenerbahce Istanbul are finalizing a long-term deal to sign Zaragoza center Jilson Bango on a €600K buyout agreement, paid in three installments, per sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) January 31, 2025