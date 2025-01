Συνεδρίαση για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή πραγματοποίησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από αίτημα της Αλγερίας το βράδυ της Τρίτης, η οποία επικεντρώθηκε στις εξελίξεις στα παλαιστινιακά εδάφη, με το Ισραήλ να επιμένει στην απαγόρευση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA).

«Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση» για την υπηρεσία του ΟΗΕ λένε οι Παλαιστίνιοι

Ο νόμος που είχε υπερψηφιστεί στο Ισραήλ προβλέπει την απαγόρευση της υπηρεσίας στις 30 Ιανουαρίου.

Μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον επανέλαβε ότι η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες πρέπει να τερματίσει τις δραστηριότητές της και να εκκενώσει τις εγκαταστάσεις της εντός 48 ωρών.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Israel’s Ambassador to the UN, @dannydanon, notifies that UNRWA will be barred from operating in sovereign Israeli territory within 48 hours, and must vacate properties in Jerusalem, after the agency failed to address infiltration of the agency by terrorists pic.twitter.com/hfs4SkGrFn — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) January 28, 2025

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στηρίζει το Ισραήλ σε αυτή την απόφασή του, αλλάζοντας τη στάση της προηγούμενης κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν.

Οι προειδοποιήσεις για την απαγόρευση της UNRWA

Τα περισσότερα μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ τόνισαν τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η UNRWA.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ, Φιλίπ Λαζαρίνι προειδοποίησε ότι η απαγόρευσή της θα αφήσει ένα τεράστιο κενό στις ανθρωπιστικές υπηρεσίες, σε κλίμακα που μπορεί να καλυφθεί μόνο από ένα «παλαιστινιακό κράτος».

Σε ανάρτησή της στο X, η υπηρεσία του ΟΗΕ τόνισε ότι η πλειονότητα των μελών του ΣΑ εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς την UNRWA.

Today, the majority of the UN #SecurityCouncil members expressed their steadfast support to UNRWA. They also expressed their grave concern around the Israeli Parliament’s legislation that seeks to stop UNRWA from delivering its essential services to #PalestineRefugees in #Gaza… pic.twitter.com/EHxVUAIZKb — UNRWA (@UNRWA) January 29, 2025

Ο πρεσβευτής της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, Ριάντ Μανσούρ, απευθύνθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του οργανισμού και δήλωσε ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για την UNRWA».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

At the Security Council meeting on Israel’s ban on UNRWA, Dr. Riyad Mansour reiterated: pic.twitter.com/ODvHitmGcb — State of Palestine (@Palestine_UN) January 28, 2025

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει υποσχεθεί 21 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει στην ανάκαμψη της Γάζας, ενώ προειδοποίησε ότι η απαγόρευση της UNRWA «κινδυνεύει να θέσει σε κίνδυνο την ανθρωπιστική ανταπόκριση» στην εμπόλεμη περιοχή.

Η θέση της Ελλάδας

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ελλάδα επανέλαβε την αταλάντευτη υποστήριξή της προς την UNRWA, καθώς ο οργανισμός συνεχίζει το ζωτικής σημασίας ανθρωπιστικό του έργο στη Γάζα.

Μιλώντας στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της Ελλάδας για τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στη Γάζα και τόνισε τον αναντικατάστατο ρόλο της υπηρεσίας του ΟΗΕ, λέγοντας ότι «σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, ο ρόλος της UNRWA είναι καθοριστικός και αναντικατάστατος. Το πολύτιμο έργο της δεν πρέπει να υπονομευθεί».

Η Ελλάδα ανανέωσε πρόσφατα τη εθελοντική της συνεισφορά στον οργανισμό και ψήφισε υπέρ της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στις 11 Δεκεμβρίου 2024. Ο κ. Σέκερης επισήμανε την ανάγκη προστασίας του προσωπικού της UNRWA λέγοντας ότι «οι εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει να προστατεύονται ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο».

Ο κ. Σέκερης καλωσόρισε τη πρόσφατη συμφωνία εκεχειρίας, χαρακτηρίζοντάς την ως μοναδική ευκαιρία για «να αντικατασταθεί η απελπισία με ελπίδα». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η ανοικοδόμηση της Γάζας απαιτεί την εξειδίκευση της UNRWA.

«Οποιοδήποτε σενάριο για την ‘επόμενη ημέρα’ στη Λωρίδα της Γάζας πρέπει να γραφτεί με την ουσιαστική υποστήριξη και την τεχνογνωσία της UNRWA» ανέφερε.

«Να επανεξετάσει τη νομοθεσία» το Ισραήλ

Η Ελλάδα ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να διατηρήσει τη δέσμευση της στην υποστήριξη του οργανισμού, τονίζοντας ότι η UNRWA έχει τη «δύναμη να προσφέρει στο παρόν» προστατεύοντας τα βασικά δικαιώματα χιλιάδων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, στη Γάζα.

Ο κ. Σέκερης κάλεσε το Ισραήλ να επανεξετάσει τη νομοθεσία που μπορεί να παρεμποδίσει τη δυνατότητα της UNRWA να λειτουργεί, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ και UNRWA στο πλαίσιο της εκεχειρίας. Ενώ αναγνώρισε τις ανησυχίες του Ισραήλ για την ασφάλεια, υποστήριξε την εφαρμογή των συστάσεων της Έκθεσης της Κατρίν Κολόνα και τη συμμόρφωση με τις αρχές της ουδετερότητας.

Η Ελλάδα τόνισε την ανάγκη αναζωογόνησης της πολιτικής διαδικασίας για μια λύση δύο κρατών, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο κ. Σέκερης υπογράμμισε ότι η «η μόνη μακροπρόθεσμη λύση για την περιοχή είναι να χαραχθεί ένας πολιτικός ορίζοντας για μια λύση δύο κρατών, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα του Ισραήλ να ζει με ειρήνη και ασφάλεια».

(Με πληροφορίες από Al Jazeera, ΑΠΕ-ΜΠΕ)