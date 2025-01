«Η συνωμοσία για τη δολοφονία Πούτιν είναι άμεσος δρόμος προς τον πυρηνικό πόλεμο», λέει ο πρόεδρος της Δούμας

Η συνωμοσία για τη δολοφονία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και οι συζητήσεις επί του θέματος αποτελούν έγκλημα και σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια, δήλωσε ο Βιάτσεσλαβ Βολόντιν, πρόεδρος της Κρατικής Δούμας στη Ρωσία.

«Η συνωμοσία για τη δολοφονία του Πούτιν, και μόνο οι συζητήσεις γι’ αυτήν είναι ένα έγκλημα, μια σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια, ένας άμεσος δρόμος προς τον πυρηνικό πόλεμο.

Όλοι οι διεθνείς θεσμοί θα πρέπει να το δουν ως βάση για έρευνα», έγραψε ο Βολόντιν στο Telegram.

Ο ίδιος πιστεύει ότι εν μέσω της σημερινής σκληρής αντιπαράθεσης, όπως αναφέρει το TASS, η ρωσική κοινωνία πρέπει «να κατανοήσει το επίπεδο των προκλήσεων και των απειλών που αντιμετωπίζουμε και, ως εκ τούτου, να κατανοήσει τη δική της ευθύνη».

A plot to assassinate Russian President Vladimir Putin and discussions on the subject constitute a crime and a serious threat to global security, said Vyacheslav Volodin, the speaker of the State Duma:https://t.co/FgmkPuu4HE pic.twitter.com/lhY0e67Hfc

— TASS (@tassagency_en) January 29, 2025