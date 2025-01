Ο ελιγμός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία σηματοδοτεί την εμφάνιση ενός «Νέου Μεγάλου Παιχνιδιού», με τον έλεγχο αυτού του γίγαντα της Αρκτικής ν’ αναδεικνύεται ως το απόλυτο στρατηγικό έπαθλο (στη φωτογραφία του Reuters, επάνω, το αεροσκάφος με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ έχει προσγειωθεί στην πρωτεύουσα Νουούκ της Γροιλανδίας την 7η Ιανουαρίου 2025).

Οπως η διαμάχη του 19ου αιώνα για την Κεντρική Ασία, αυτός ο αγώνας για την εξουσία ξεπερνά τη γη και τον πάγο: όποιος έχει τον έλεγχο της Γροιλανδίας κερδίζει το κλειδί για τους θαλάσσιους διαδρόμους της Αρκτικής, τις κρίσιμες πρώτες ύλες και τη στρατιωτική υπεροχή σε μια ολοένα πιο προσιτή πολική περιοχή.

Καθώς τα εμπόδια υποχωρούν, αυτή η αυτόνομη επικράτεια της Δανίας — αν και δεν αποτελεί μέρος της ΕΕ — έχει μετατραπεί από ένα απομακρυσμένο φυλάκιο στο υπομόχλιο της γεωπολιτικής ισχύος του 21ου αιώνα. Η Γροιλανδία είναι το μεγαλύτερο νησί του κόσμου, σε στρατηγική τοποθεσία στην Αρκτική μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης.

Παρά τον μικρό πληθυσμό του, 57.000 κυρίως Ινουίτ, κατέχει τεράστια γεωπολιτική θέση λόγω του αναξιοποίητου ενεργειακού δυναμικού του, συμπεριλαμβανομένων του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των κρίσιμων ορυκτών.

Η εγγύτητά του με τις αναδυόμενες ναυτιλιακές διαδρομές της Αρκτικής και ο ρόλος του ως κέντρου στρατιωτικών επιχειρήσεων και επιτήρησής της ενισχύουν περαιτέρω τη στρατηγική του αξία, γράφουν σε ανάλυσή τους οι Sebastian Contin Trillo-Figueroa και Franz Jessen*.

Το 2019, η πρόταση του (και) τότε προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ν’ αγοράσει τη Γροιλανδία τράβηξε την παγκόσμια προσοχή, και παρουσιάστηκε ως «ουσιαστικά, μια μεγάλη συμφωνία ακινήτων». Οταν η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν την απέρριψε ως «παράλογη», ο Τραμπ ακύρωσε μια επίσημη επίσκεψη στην Κοπεγχάγη.

Τα σχόλιά του, συμπεριλαμβανομένου ενός tweet μ’ έναν χρυσό Πύργο Τραμπ να δεσπόζει σ’ ένα χωριό του νησιού με τη λεζάντα, «Υπόσχομαι να μην το κάνω αυτό στη Γροιλανδία!» χλευάστηκαν ευρέως. Ωστόσο, αυτά τα σχόλια τόνισαν τις βαθύτερες στρατηγικές ανησυχίες των ΗΠΑ.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019