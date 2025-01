Λιμός, βιασμοί, παιδιά στο στόχαστρο...: Το Νταρφούρ ζει την «κόλαση» όπως το 2000

Νέα γενιά Σουδανών ζει στο Νταρφούρ την ίδια «κόλαση» όπως κατά τη διάρκεια της εμφύλιας σύρραξης στις αρχές των χρόνων του 2000, κατήγγειλε χθες Δευτέρα ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), προσθέτοντας ότι ετοιμάζει εντάλματα σύλληψης.

«Είναι σαφές για το γραφείο μου (…) πως αυτήν τη στιγμή που μιλάμε, διαπράττονται χωρίς αμφιβολία διεθνή εγκλήματα στο Νταρφούρ», τόνισε ο Καρίμ Χαν, που ενημερώνει κάθε έξι μήνες το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, @arabnews.

“The alarming disregard for human life is unacceptable.”

UN Humanitarian Coordinator for Sudan @CNkwetaSalami following deadly attack on the only functional hospital in Al Fasher, North Darfur.

Civilians are #NotATarget and must always be protected.https://t.co/UIoz0cICfm pic.twitter.com/eqDLG73RmH

— United Nations (@UN) January 27, 2025