Εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι είκοσι τραυματίστηκαν σε επίθεση που εξαπολύθηκε προχθές Παρασκευή εναντίον του κυριότερου νοσοκομείου της Ελ Φάσερ, που πλέον έπαψε να λειτουργεί, στο Βόρειο Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, ανέφεραν χθες Σάββατο ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και γιατρός.

«Η επίθεση χθες εναντίον του κυριότερου νοσοκομείου της Ελ Φάσερ, στο Σουδάν, προκάλεσε 9 θανάτους και 20 τραυματισμούς τις τάξεις των ασθενών και των συνοδών τους», τόνισε μέσω X ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

«Οι συνεχείς επιθέσεις εναντίον (των υπηρεσιών) της υγείας σε όλο το Σουδάν είναι καταδικαστέες», πρόσθεσε, απαιτώντας «την προστασία από όλα τα μέρη των επαγγελματιών της υγείας και τον τερματισμό όλων των επιθέσεις εναντίον υγειονομικών εγκαταστάσεων ή περιοχών γύρω από αυτές».

Μετά την προχθεσινή επίθεση, η δραστηριότητα στο βασικό νοσοκομείο της πρωτεύουσας της πολιτείας του Βόρειου Νταρφούρ είχαν ανασταλεί εντελώς χθες, ανέφερε γιατρός. «Το νοσοκομείο σταμάτησε να λειτουργεί εντελώς», είπε ο γιατρός στο Γαλλικό Πρακτορείο, ζητώντας να μην κατονομαστεί για την ασφάλειά του.

The attack yesterday on the main hospital in Al-Fashir, #Sudan, resulted in 9 deaths and 20 injuries among patients and their companions.

These continued attacks on health across Sudan are deplorable.

We urge for the protection of all patients and health professionals, and for…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 14, 2024