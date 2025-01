Επανέρχεται ο Τραμπ: «Δεν ξέρω» αν απαγορεύεται τρίτη θητεία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, υπονοώντας όχι για πρώτη φορά τη διεκδίκηση τρίτης θητείας, είπε χθες Δευτέρα ότι «δεν ξέρει» αν όντως απαγορεύεται να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα στις προεκλογικές εκλογές, παρότι το Σύνταγμα των ΗΠΑ το αναφέρει ξεκάθαρα (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Elizabeth Frantz).

«Εχω συγκεντρώσει πολλά χρήματα για την επόμενη εκστρατεία και ξεκινάω από την αρχή ότι δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω ο ίδιος, αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος, διότι δεν το ξέρω», είπε ο Ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Φλόριντα με ακροατήριο μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων που ανήκουν στην παράταξή του.

«Νομίζω πως δεν μου επιτρέπεται να είμαι υποψήφιος. Μάικ; Θα ήταν καλύτερα να μην σε εμπλέξω σ’ αυτόν τον διάλογο», συνέχισε ο 47ος πρόεδρος απευθυνόμενος στον «speaker», τον πρόεδρο της Βουλής Μάικ Τζόνσον, παρόντα δίπλα του.

