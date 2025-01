Η Γάζα γονάτισε το Ισραήλ, λέει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ είπε ότι η Γάζα γονάτισε το Ισραήλ με την απόφαση για εκεχειρία.

«Η μικρή, με περιορισμένες δυνατότητες Γάζα γονάτισε το σιωνιστικό καθεστώς, που είναι οπλισμένο μέχρι τα δόντια και υποστηρίζεται πλήρως από την Αμερική», δήλωσε ο Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια συνάντησης με αξιωματούχους στην Τεχεράνη.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

#Gaza, a small, limited region, has brought the US-backed, armed-to-teeth Zionist regime to its knees. This is a droplet of the Resistance. This is reliance on God. This is the belief in, «Indeed, all honor belongs to God» (Quran 4:139).

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) January 28, 2025