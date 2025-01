«Μην πεις ότι είναι δικό μου»: Ο δημιουργός πίσω από τις εκκεντρικές εμφανίσεις της Σερ δεν ήταν πάντα θαυμαστής της

Είναι ο άνθρωπος που τις τελευταίες έξι δεκαετίες έχει ντύσει μερικούς από τους μεγαλύτερους σταρ του πλανήτη – από τη Μέριλιν Μονρόε έως τον Έλτον Τζον. Ωστόσο η συνεργασία με την οποία έχει συνδεθεί το όνομα του Μπομπ Μάκι είναι με τη Σερ.

Από τη δεκαετία του ’60, όταν η 78χρονη σταρ της μουσικής και του κινηματογράφου τον γνώρισε έως σήμερα, ο Μπομπ Μάκι έχει δημιουργήσει μερικά από τα πιο εμβληματικά και εκκεντρικά looks της Σερ. Κάποια, μάλιστα, είναι τόσο εκκεντρικά που το 85χρονος σχεδιαστής δεν ήθελε να λένε ότι είναι δικά του!

Τουλάχιστον αυτό λέει ο ίδιος σε συνέντευξη που έδωσε στην PageSix με αφορμή την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Bob Mackie: Naked Illusion».

Ο Μπομπ Μάκι παραδέχεται πως όταν πρωτοείδε την Σερ δεν ήταν από τους θαυμαστές της, ενώ υπάρχει μια συγκεκριμένη εμφάνιση της σταρ που την παρακάλεσε να μην πει πουθενά ότι έχει ο ίδιος κάποια σχέση με αυτήν.

«Όταν την πρωτοείδα ήταν συνεχώς σε φωτογραφίες μαζί με τον Σόνι Μπόνο και αμέσως το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν πως αυτό το κορίτσι δεν ήταν του στυλ μου» παραδέχεται ο Μάκι. Ωστόσο σύντομα θα αλλάξει γνώμη – «ήταν εντυπωσιακή, έμοιαζε με τη μικρή αδερφή της Όντρεϊ Χέπμπορν. Και στην πορεία κατάλαβα ότι ήταν μοναδική, μπορούσε να μεταμορφωθεί σε όποια ήθελε».

Οι δυο τους θα συνεργαστούν στενά από τη δεκαετία του ’60, με τον γνωστό σχεδιαστή να δημιουργεί μερικά από τα φορέματα της Σερ που έγραψαν ιστορία – είτε για εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί είτε για τις περιοδείες και τα βίντεο κλιπ της. Ανάμεσά τους το εντυπωσιακό φόρεμα για το τηλεοπτικό σόου «The Sonny & Cher Show» το 1976 και τηνεκκεντρική εμφάνιση της Σερ στην απονομή των βραβείων Όσκαρ το 1986.

Ωστόσο υπάρχει μια δημιουργία του που φόρεσε η ηθοποιός και μουσικός, που ο Μπομπ Μάκι δεν ήθελε να συνδεθεί μαζί της: το see through κορμάκι στο κλιπ του κομματιού «If I Could Turn Back Time».

Το βίντεο γυρίστηκε στο πολεμικό πλοίο του αμερικανικού ναυτικού USS Missouri, με την Σερ να εμφανίζεται ανάμεσα σε «τρελαμένους» ναύτες, με ένα δερμάτινο τζάκετ κι ένα κορμάκι που δεν άφηνε πολλά στη φαντασία.

«Στο βίντεο έπαιζε μπάσο ο 12χρονος γιος της Ελάιτζα Μπλου κι εκείνη κυκλοφορούσε με τα πάντα να φαίνονται. Της είπα ‘σε παρακαλώ μην πεις σε κανέναν ότι έχω σχέση με αυτό, δεν το εγκρίνω πραγματικά’» παραδέχεται ο Μπομπ Μάκι.