Ένα υποθαλάσσιο καλώδιο οπτικών ινών μεταξύ της Λετονίας και της Σουηδίας υπέστη ζημιά την Κυριακή, πιθανότατα ως αποτέλεσμα εξωτερικής παρέμβασης, δήλωσε η Λετονία.

Παράλληλα η χώρα πρόσθεσε ότι το ναυτικό της απέστειλε ένα περιπολικό σκάφος για να επιθεωρήσει ένα πλοίο για το οποίο υπάρχουν υποψίες ότι εμπλέκεται στο περιστατικό.

Δύο άλλα σκάφη στην περιοχή αποτέλεσαν επίσης αντικείμενο έρευνας, δήλωσε το πολεμικό ναυτικό της Λετονίας.

«Έχουμε διαπιστώσει ότι πιθανότατα υπάρχει εξωτερική ζημιά και ότι είναι σημαντική», δήλωσε η πρωθυπουργός της Λετονίας Evika Silina στους δημοσιογράφους μετά από έκτακτη κυβερνητική συνεδρίαση, σύμφωνα με το Reuters.

Η Λετονία συντονίζεται με το ΝΑΤΟ και τις χώρες της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας για να διευκρινίσει τις συνθήκες, ανέφερε ξεχωριστά σε ανάρτησή της στο X.

Early morning today we received information that the data cable from Latvia to Sweden was damaged in the Baltic Sea, in the section that is located in the Exclusive economic zone of Sweden. We are working together with our Swedish Allies and NATO on investigating the incident,…

— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) January 26, 2025