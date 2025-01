Γιαχία Σινουάρ: Βίντεο ντοκουμέντο με τον ηγέτη της Χαμάς στα ερείπια της Γάζας

Ένα νέο βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας με τον Γιαχία Σινουάρ. Το οπτικό υλικό, που δημοσίευσε το Al Jazeera, δείχνει τον ηγέτη της Χαμάς να μετακινείται μέσα στα ερείπια στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Σινουάρ είναι σκεπασμένος με κουβέρτα για να μην φαίνεται το πρόσωπό του. Περπατά ανάμεσα στα συντρίμμια από τους βομβαρδισμούς και περιφέρεται από σπίτι σε σπίτι.

Συνομιλεί με μαχητές της Χαμάς και διευθύνει τις επιχειρήσεις τις ισλαμιστικής οργάνωσης.

Al Jazeera broadcasts footage of the late Hamas Commander Yahya Sinwar in the heart of battles, leading resistance fighters.

The clips show him directing several operations against the occupation in Rafah, southern Gaza. pic.twitter.com/zTcNc8B7Qj

— Clash Report (@clashreport) January 24, 2025