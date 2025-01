Ο Τέιλορ Ζαχάρ Περέζ πυρπολεί το διαδίκτυο με μια νέα καμπάνια εσωρούχων Lacoste

Ο Τέιλορ Ζαχάρ Περέζ είναι συνηθισμένος στο να τραβάει τα βλέμματα, έχοντας αναλάβει πρωταγωνιστικούς ρόλους σε αμέτρητες ταινίες και σειρές, από τη σεξοκωμωδία «Minx» μέχρι την ρομαντική κομεντί «Red White & Royal Blue».

Ωστόσο, η τελευταία naked καμπάνια του ηθοποιού για λογαριασμό της Lacoste ήρθε να συνταράξει τα νερά.

Ο Περέζ ανακηρύχθηκε ο νέος παγκόσμιος ambassador της Lacoste, εμφανιζόμενος σε μια σειρά από εικόνες και βίντεο για την αγαπημένη γαλλική μάρκα. Ένα κλιπ από την καμπάνια που κυκλοφόρησε στις 23 Ιανουαρίου έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 400.000 προβολές στη σελίδα της Lacoste στο Instagram, με τους σχολιαστές να αντιδρούν δικαιολογημένα με φλογερό τρόπο.

«Δεν θα μπορούσες να επιλέξεις καλύτερο άτομο, ο Τέι είναι πλασμένος από τον Θεό», αναφέρει ένα σχόλιο. «Αυτό αποτελεί απειλή για την ευημερία μου», αναφέρει κάποιος άλλος σχολιαστής.

Το νέο βίντεο της καμπάνιας γυρίστηκε από τον Βέλγο φωτογράφο Quentin de Briey και πλαισιώθηκε από το synth τραγούδι της δεκαετίας του ’80, «Discowar», του γαλλικού συγκροτήματος OTO. Η καμπάνια της Lacoste με τον Περέζ γυρίστηκε στο 18ο διαμέρισμα του Παρισιού και το styling ανέλαβε ο Τζέισον Μπόλντεν, ο οποίος συνεργάζεται εδώ και καιρό με τον ηθοποιό, ενώ έχει επίσης κάνει τα μαγικά του στο κόκκινο χαλί για τη Νικόλ Κίντμαν και τη Σίνθια Ερίβο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου απονομής των βραβείων.

Σύμφωνα με το Variety, η Lacoste αναφέρει ότι ήθελε να ζωντανέψει «ωμές, ειλικρινείς εικόνες», παίζοντας με το φως και τις σκιές για να δημιουργήσει «ανάγλυφα, ενδόμυχα visuals». Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποίησαν ελαφρώς πιο προκλητική γλώσσα για να περιγράψουν τις φωτογραφίες του Πέρεζ, στο X και το Instagram ενώ παράλληλα σχολίασαν το νέο πρότζεκτ με memes.

