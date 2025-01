«Οδηγώντας στην κόλαση»: Πάνω από 30.000 φεύγουν από τα σπίτια τους λόγω της φωτιάς Χιουζ στο Λος Άντζελες

Πάνω από 30.000 άνθρωποι έχουν εντολή να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους βόρεια από το Λος Άντζελες αφού μια νέα φωτιά έχει ξεσπάσει στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Η φωτιά έχει ονομαστεί Χιουζ και ξεκίνησε αργά το πρωί της Τετάρτης κοντά στη λίμνη Καστέκ, περίπου 65 χιλιόμετρα από τα σημεία όπου έκαιγαν οι καταστροφικές φωτιές στο Ίτον και το Πάλισεϊντς νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Μέσα σε λίγες ώρες, το Τμήμα Δασών και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνιας (Cal Fire) ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά είχε κάψει 38.000 στρέμματα.

Δείτε timelapse βίντεο:

3 hour time-lapse of the #HughesFire that has grown from 500 to over 5,000 acres. pic.twitter.com/C63X5ICYmD



Η ίδια υπηρεσία πρόσθεσε ότι η πυρκαγιά έχει περιοριστεί κατά 14%.

Οι αξιωματούχοι της κομητείας του Λος Άντζελες δήλωσαν σε συνέντευξη Τύπου ότι περισσότεροι από 31.000 άνθρωποι – περισσότεροι από το σύνολο του πληθυσμού του Καστέκ – κλήθηκαν να φύγουν λόγω προειδοποιήσεων για «άμεση απειλή για τη ζωή».

Άλλοι 25.000 άνθρωποι βρίσκονται σε περιοχές που ίσως δοθεί και εκεί εντολή εκκένωσης.

Αεροπλάνα ρίχνουν συνεχώς νερό και επιβραδυντικά.

Την ώρα που η Καλιφόρνια πλήττεται για δεύτερη φορά σε έναν μήνα από πυρκαγιές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να παράσχει βοήθεια για την ανοικοδόμηση μέχρι οι αρχές να χρησιμοποιήσουν νερό από το βόρειο τμήμα της πολιτείας.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, επανέλαβε ψευδείς ισχυρισμούς ότι οι προσπάθειες της πολιτείας για τη διατήρηση των ψαριών εκεί είναι υπεύθυνες για το ότι οι πυροσβεστικοί κρουνοί στερεύουν σε αστικές περιοχές, όπως σημειώνει το Sky News.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ ότι αρνείται να ανακατευθύνει το νερό από τη βόρεια Καλιφόρνια, καθώς προστατεύει το Delta smelt – ένα είδος ψαριού που απειλείται με εξαφάνιση. Ο Νιούσομ αρνήθηκε τον ισχυρισμό του Τραμπ.

«Δεν νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε τίποτα στην Καλιφόρνια μέχρι να αφήσουν το νερό να ρέει προς τα κάτω», είπε.

Ελικόπτερα φέρεται επίσης να πήραν νερό από τη λίμνη για να το ρίξουν στην πυρκαγιά για να την εμποδίσουν να πλησιάσει την Interstate 5, όπου ένα τμήμα 48 χιλιομέτρων του αυτοκινητόδρομου Μεξικού – Καναδά είχε ήδη κλείσει.

Μιλώντας στο NBC4, θυγατρικό του αμερικανικού δικτύου NBC News, ένας μάρτυρας είπε ότι οι σκηνές από τον κοντινό αυτοκινητόδρομο 5 «έμοιαζαν σαν να οδηγούσες στην κόλαση».

⚡🇺🇸JUST IN:

Footage of a massive wildfire known as the Hughes Fire is raging in Los Angeles rapidly spreading across 40 square kilometers (over 9,400 acres).

The Hughes Fire broke out late Wednesday morning and in less than a day had charred nearly 16 square miles (41 square… pic.twitter.com/JN6N5sDXL5

— Suppressed News. (@SuppressedNws) January 23, 2025