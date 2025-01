Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε το πρωί της Πέμπτης (23/1) τις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας της χώρας (PHIVOLCS), η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 5,8 Ρίχτερ.

Σημειώθηκε κοντά στην πόλη Σαν Φρανσίσκο, στην επαρχία Southern Leyte, στην κεντρική περιοχή Visayas, στις 07:39 π.μ. (τοπική ώρα).

Δείτε βίντεο:

An earthquake occurred in the region of Eastern Visayas, Philippines with Magnitude 5.9 on January 23, 2025 at 7.39 AM.

Visuals of CCTV captured the moment of an earthquake hits Southern Leyte, Eastern Visayas.

[🎥: Tatay Antonio Remojo] pic.twitter.com/LlNS4ZtVcb

— RenderNature (@RenderNature) January 23, 2025