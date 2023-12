Νέος ισχυρός σεισμός στις Φιλιππίνες – Ξαναχτύπησε το Μιντανάο ο Εγκέλαδος με 6,9 Ρίχτερ

Νέα σεισμός, μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις Φιλιππίνες την Δευτέρα το πρωί (τοπική ώρα – βράδυ Κυριακής στην Ελλάδα), ανακοίνωσε το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS).

Πρόκειται για τον τελευταίο μιας σειράς ισχυρότατων σεισμικών δονήσεων που έπληξαν τη χώρα αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο σεισμός σημειώθηκε στα νότια των Φιλιππίνων, μόλις πριν από τις 04.00 της Δευτέρας (τοπική ώρα – Κυριακή 22.00 ώρα Ελλάδας), σε απόσταση 72 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της πόλης Χινατουάν, στο νησί Μιντανάο. Το εστιακό του βάθος ήταν 30 χιλιόμετρα.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο έπειτα από τον ισχυρό σεισμό των 7,6 βαθμών και των μεγάλων μετασεισμών που χτύπησαν τις Φιλιππίνες.

🇵🇭 🎥 ❗ | The Philippine authorities have not issued an international call for help following the significant earthquake (#lindol) in #Mindanao, #Philippines, as reported by the #Turkish Emergency Management. There is a potential tsunami threat within 1000km of the epicenter.… pic.twitter.com/I4EX8IHhSG

— Breaking News (@PlanetReportHQ) December 2, 2023