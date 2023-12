Νέος ισχυρός σεισμός ταρακούνησε τις Φιλιππίνες

Συνεχίζει να τρέμει η γη στις Φιλιππίνες, μετά τον σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα).

Σήμερα (3/12) ο Εγκέλαδος χτύπησε ξανά, αναστατώνοντας για ακόμα μία φορά τους κατοίκους. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του νέου σεισμού μεγέθους 6,6 Ρίχτερ εντοπίζεται 148 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπουτουάν και 59 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Μπίσλιγκ.

#Earthquake (#lindol) possibly felt 46 sec ago in #Philippines. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/Yz9qLerJoE

— EMSC (@LastQuake) December 3, 2023