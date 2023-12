Φιλιππίνες: Στιγμές τρόμου και εικόνες καταστροφής από τον σεισμό των 7,5 Ρίχτερ

Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή Μιντανάο στις Φιλιππίνες και που «ξύπνησε» τον φόβο για τσουνάμι καθώς οι Αρχές ανακίνωσαν πως είναι αυξημένος ο κίνδυνος για την πρόκληση του φαινομένου.

Η σεισμική δόνηση έλαβε χώρα το Σάββατο (22:37 ώρα Φιλιππίνων, 16:37 ώρα Ελλάδος), 23 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Χινατουάν. Έκτοτε έχου καταγραφεί τουλάχιστον 20 ισχυροί μετασεισμοί που κυμαίνονται μεταξύ 5 και 6 Ρίχτερ, σύμφωνα με τις δονήσεις που καταγράφηκαν από το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ολόκληρη η περιοχή σείεται εδώ και λίγες ώρες, προς το παρόν ωστόσο δεν έχουν γίνει αναφορές για θύματα. Οι εικόνες και τα βίντεο πάντως που καταγράφουν την στιγμή του μεγάλου σεισμού των 7,5 Ρίχτερ, και που κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου, είναι συγκλονιστικά.

