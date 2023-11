Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από τον σεισμό των 6,8 Ρίχτερ – 2 αγνοούμενοι και σοβαρές ζημιές

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον ισχυρό σεισμό που συγκλόνισε χθες Παρασκευή το νότιο τμήμα των Φιλιππίνων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (PHIVOLCS) ανακοίνωσε πως ο σεισμός είχε μέγεθος 6,8 βαθμών, το επίκεντρό του εντοπίστηκε στην υποθαλάσσια περιοχή 28 χλμ νότια της νήσου Σαρανγκάνι και το εστιακό βάθος του υπολογίζεται σε 63 χιλιόμετρα.

Αρκετά κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές και η τύχη δύο ανθρώπων αγνοείται, σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Phillipines was hit with an earthquake #EarthquakePH pic.twitter.com/xxFenoDaEE pic.twitter.com/VGpb6dIivh

Ο πληθυσμός στην περιοχή αυτή διαμένει σε κατασκευές που αποτελούν μείγμα ευάλωτων και αντισεισμικών κατασκευών. Οι επικρατέστεροι τύποι κτιρίων διαθέτουν βαρύ ξύλινο σκελετό.

«Νομίζω ότι ήταν ο ισχυρότερος σεισμός που έχω βιώσει ποτέ», δήλωσε 27χρονη στο AFP από την πόλη Νταβάο, περίπου 200 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, όπου συμμετείχε σε συνέδριο.

«Οι άνθρωποι γύρω μου πανικοβλήθηκαν και έτρεχαν να βγουν έξω. Υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι εδώ στην εκδήλωση, οπότε για να είμαι ειλικρινής φοβήθηκα περισσότερο μήπως υπάρξει τραυματισμός» τόνισε.

This is insane! Massive earthquake at a mall in the Philippines. pic.twitter.com/7fI9P2YVXd

