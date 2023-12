Ισχυρός σεισμός στις Φιλιππίνες – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός 7,5 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή Μιντανάο, στις Φιλιππίνες.

Η σεισμική δόνηση έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου (22:37 ώρα Φιλιππίνων, 16:37 ώρα Ελλάδος), 23 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Χινατουάν.

Το εστιακό βάθος ήταν 63 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο. Από την πλευρά του, το Γεωγραφικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,6 βαθμών και βάθος 32 χιλιομέτρων.

Σημειώνεται ότι λίγη ώρα αργότερα, στις 23:06 (τοπική ώρα), καταγράφηκε μετασεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ και επίκεντρο κοντά σε αυτό του μεγαλύτερου σεισμού.

Αμέσως μετά τον σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία καλύπτει την ευρύτερη περιοχή.

Tο ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK είπε ότι τσουνάμι ύψους έως και ενός μέτρου αναμένεται να φτάσει στη δυτική ακτή της Ιαπωνίας έως τη 1:30 π.μ. (τοπική ώρα) της Κυριακής.

🇵🇭 🎥 ❗ | The Philippine authorities have not issued an international call for help following the significant earthquake (#lindol) in #Mindanao, #Philippines, as reported by the #Turkish Emergency Management. There is a potential tsunami threat within 1000km of the epicenter.… pic.twitter.com/I4EX8IHhSG

— Breaking News (@PlanetReportHQ) December 2, 2023