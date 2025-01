Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς έστειλε μήνυμα κατευνασμού στον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τους δασμούς που σχεδιάζει να επιβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Σέφτσοβιτς έτεινε κλάδο ελαίας στον Ρεπουμπλικανό μεγιστάνα, μιλώντας στο Politico και καλώντας τον να δεχθεί να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα σε ΕΕ και ΗΠΑ.

Ο Επίτροπος Εμπορίου είπε ότι οι Βρυξέλλες είναι έτοιμες να μιλήσουν με τη νέα αμερικάνικη κυβέρνηση παρά τις επαναλαμβανόμενες απειλές του Τραμπ.

«Ακούμε πολύ προσεκτικά τα μηνύματα που έρχονται από εκεί, από τον Λευκό Οίκο», δήλωσε ο Σέφτσοβιτς, μιλώντας στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

«Το μήνυμά μας είναι πολύ σαφές: Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε. Θέλουμε να θέσουμε στο τραπέζι ένα πακέτο συνεργασίας. Και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε όλες τις ανησυχίες των Αμερικανών εταίρων μας και να συνεχίσουμε από εκεί», πρόσθεσε ο ίδιος.

Το Politico σχολιάζει ότι η ΕΕ έχει μια τακτική καρότου και μαστιγίου απέναντι στον Τραμπ αφού οι δηλώσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ήταν στο μοτίβο των δηλώσεων Σέφτσοβιτς και το αντίστροφο. Η φον ντερ Λάιεν απηύθυνε μια συγκεκαλυμμένη προειδοποίηση στον Τραμπ αφού τόνισε ότι η ΕΕ έχει κι άλλες επιλογές.

Το γνωστό μέσο σχολιάζει ότι ο Σέφτσοβιτς, βετεράνος της ΕΕ, γνωστός για την ήρεμη συμπεριφορά του, δεν τσίμπησε στο δόλωμα του Τραμπ.

Αντίθετα, δήλωσε ότι: «Αυτή η σχέση είναι τόσο μεγάλη και τόσο σημαντική που πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Απλώς πρέπει να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε», σημείωσε.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

EU trade chief Maroš Šefčovič extended an olive branch to Washington on Wednesday, two days after the Trump was sworn in.

“Our message is very clear: We are ready to engage,” he told me in his first print interview since he took over the trade brief.https://t.co/i8JDG4xZ6c

— Camille Gijs (@CamGijs) January 23, 2025