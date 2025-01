Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε να ανακτήσει τον έλεγχο της Διώρυγας του Παναμά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κατά την ορκωμοσία του. Πλην της δήλωσης δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες στην εναρκτήρια ομιλία του μετά την ορκωμοσία του. «Ο σκοπός της συμφωνίας μας και το πνεύμα της συνθήκης μας έχει παραβιαστεί πλήρως», δήλωσε ο Τραμπ, σύμφωνα με το CNBC.

«Μας έχουν φερθεί πολύ άσχημα από αυτό το ανόητο δώρο που δεν έπρεπε ποτέ να γίνει και η υπόσχεση του Παναμά προς εμάς έχει αθετηθεί», δήλωσε ο Τραμπ.

Κινέζοι και εταιρείες από άλλες χώρες λειτουργούν λιμάνια κοντά στη διώρυγα, αλλά η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά, μια υπηρεσία του Παναμά, έχει την ευθύνη της διοίξησης της διώρυγας. Ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η Διώρυγα του Παναμά χρεώνει «υπέρογκες τιμές και ποσοστά διέλευσης» στα αμερικανικά ναυτικά και εμπορικά πλοία.

Χωρίς βέβαια η τιμολογιακή πολιτική της Διώρυγας του Παναμά να αφορά μόνο τα αμερικανικά πλοία.

BREAKING: President Donald Trump declares the U.S. is «taking back» the Panama Canal from Chinese control pic.twitter.com/lqrKSgXzSK

— Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 20, 2025