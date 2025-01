Έντονος είναι ο προβληματισμός για τις συνθήκες που οδήγησαν για άλλη μία χρονιά, ίσως σε πιο ακραίο επίπεδο, στις τεράστιες πυρκαγιές του Λος Άντζελες, φυσική απόρροια της επιδείνωσης των έντονων καιρικών φαινομένων.

Το ενδιαφέρον έχει στραφεί πλέον στο τι συνέβη, στο γιατί, αλλά και στο τι πρόκειται να επακολουθήσει.

Αντίστοιχες εικόνες που έρχονται από όλο τον κόσμο έχουν προκαλέσει το εύλογο, αλλά και ιδιαίτερα δυσάρεστο ερώτημα, «είναι άραγε αυτή η νέα κανονικότητα;».

Η φύση βρίσκεται σε κρίση

Ο John Vaillant, συγγραφέας του βιβλίου «Fire Weather: On the Front Lines of a Burning World», δήλωσε: «Η φύση μας λέει: ‘Δεν το αντέχω άλλο αυτό. Δεν μπορώ να σας υποστηρίξω αν συνεχίσετε να μου φέρεστε με αυτόν τον τρόπο’».

Ο Vaillant υποστηρίζει ότι η κλιματική αλλαγή βρίσκεται πίσω από καταστροφές όπως οι πυρκαγιές του Λος Άντζελες που προκαλούνται από τον άνεμο και καθίστανται ακόμα πιο έντονες. «Μπορούμε να περιμένουμε πυρκαγιές αυτής της έντασης, και χειρότερες, στο μέλλον», είπε. «Οι τύποι πυρκαγιών που είδαμε τα τελευταία δέκα χρόνια είναι ποιοτικά διαφορετικοί από τα προηγούμενα εκατό χρόνια».

«Οι τύποι των πυρκαγιών είναι διαφορετικοί;» ρώτησε δημοσιογράφος του CBS News τον συγγραφέα. «Πώς έχουν αλλάξει οι πυρκαγιές;»

«Με διάφορους τρόπους.

Ο πιο ισχυρός και τρομακτικός τρόπος, ο πιο προφανής για τον απλό άνθρωπο, άτομα σαν εμάς, είναι ότι κινείται ταχύτερα και με μεγαλύτερη ένταση. Όταν μιλάτε με οποιονδήποτε πυροσβέστη που έχει αρκετά χρόνια εμπειρίας, βλέπει διαφορετική συμπεριφορά [της φωτιάς] που σε πολλές περιπτώσεις είναι μη αντιμετωπίσιμη».

Και ο Vaillant υποστηρίζει ότι η αιτία είναι κάτι που η επιστήμη μας λέει εδώ και δεκαετίες: το CO2 που οι μηχανές καύσης μας συνεχίζουν να διοχετεύουν στην ατμόσφαιρα. «Δεν το αισθανόμαστε, δεν το μυρίζουμε, δεν το παρατηρούμε», είπε. «Αλλά αν έπαιρνες τη μηχανή του αυτοκινήτου που με έφερε εδώ και την έστηνες στο πάτωμα εδώ και την άναβες, θα χάναμε την ακοή μας και μετά θα πεθαίναμε από τις εκπομπές της. Και αυτό βρίσκεται κάτω από το καπό κάθε αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Και υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια από αυτά. Έτσι, οι εκπομπές που κάνουμε κάθε μέρα, έχουν δημιουργήσει αυτό το τεχνητά θερμό κλίμα».

Και έτσι, λέει, έχουμε πιο έντονες πυρκαγιές, ισχυρότερους τυφώνες και πιο θερμούς καύσωνες.

Ο κόσμος κωφεύει για την κλιματική αλλαγή;

Ο επιστήμονας του κλίματος Peter Kalmus κρούει τον κώδωνα του κινδύνου εδώ και χρόνια – και αισθάνεται ότι, ενώ προσπαθεί να μοιραστεί την επιστήμη της κλιματικής αλλαγής με τον κόσμο, κανείς δεν τον ακούει.

Το CBS News τον είχε συναντήσει το 2022 κοντά στο σπίτι του στην Altadena της Καλιφόρνια, την ώρα που ετοιμαζόταν να μεταφέρει την οικογένειά του στη Βόρεια Καρολίνα.

«Έτσι, για μερικά χρόνια ήθελα να μετακομίσω σε κάποιο μέρος με λιγότερες πιθανότητες για φωτιές», είπε αυτή την εβδομάδα. «Αλλά θέλω να το ξεκαθαρίσω, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο μέρος ασφαλές από την κλιματική αλλαγή».

Ο Kalmus το έμαθε αυτό από πρώτο χέρι πέρυσι, όταν η Βόρεια Καρολίνα καταστράφηκε από τον τυφώνα Helene. Και οι πυρκαγιές στην Καλιφόρνια ήταν μια καταστροφή και γι’ αυτόν- το παλιό του σπίτι στην Αλταντίνα, καθώς και τα σπίτια των φίλων του, κάηκαν ολοσχερώς. Είπε: «Είμαι αισιόδοξος ότι, αν υπάρχει κάτι καλό σε αυτή την τραγωδία, είναι ότι, ξέρετε, το κοινό θα ξυπνήσει και θα θυμώσει και θα πει: ‘Πρέπει να κάνουμε κάτι γι’ αυτό’. Φτάνει πια».

Μία προειδοποίηση που έσωσε ζωές

Ο Edgar McGregor μαζεύει καθημερινά σκουπίδια στην Αλταντίνα για περισσότερα από πέντε χρόνια. Ασχολείται επίσης με τη μετεωρολογία και διατηρεί μια σελίδα στο Facebook σχετικά με τον καιρό. Μέρες πριν καν ξεκινήσουν οι πυρκαγιές, προειδοποίησε τους ακόλουθούς του στο Facebook για τις επικίνδυνες συνθήκες και στις 6 Ιανουαρίου δημοσίευσε ένα βίντεο που τους έλεγε να τα παρατήσουν όλα και να απομακρυνθούν από την πόλη.

«Είπα, ‘Φύγετε’», εξήγησε ο McGregor. «Στάθηκα στη μέση του δρόμου του σπιτιού μου, κινηματογράφησα τον εαυτό μου με τα βουνά να καίγονται πίσω μου και είπα στον κόσμο: «Αυτό είναι σοβαρό. Πάρτε τις κάρτες κοινωνικής ασφάλισης. Πάρτε το συμβόλαιο του σπιτιού σας. Βγείτε έξω. Αυτό είναι «μεγάλο». Δεν αστειεύομαι. Αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει εύκολα.»

Η Jenn Siebert, μητέρα δύο παιδιών από την Αλταντίνα, δεν χρειαζόταν να το ακούσει αυτό δύο φορές. «Νομίζω ότι σίγουρα έσωσε τη ζωή της οικογένειάς μου», είπε. «Όλοι τον ακούγαμε. Είπαμε: ‘Αυτό το παιδί ξέρει τι λέει!’».

Το δικό της σπίτι επέζησε με κάποιο τρόπο- οι γείτονές της δεν ήταν τόσο τυχεροί. «Οι καλύτεροι φίλοι μου έχασαν τα πάντα», είπε η Siebert. «Είναι ζωντανοί μάλλον εξαιτίας του Edgar, φαντάζομαι. Όλοι στην ομάδα Beautiful Altadena είναι ζωντανοί εξαιτίας του Έντγκαρ, αυτή τη στιγμή».

Η Siebert, η οποία δεν είχε συναντήσει ποτέ τον McGregor από κοντά, τον αγκάλιασε όταν της συστήθηκε. «Σας εκτιμώ πολύ», είπε. «Έσωσες την οικογένειά μου και έσωσες τόσους πολλούς ανθρώπους. Γι’ αυτό, σας ευχαριστώ».

Οδεύουμε προς το χάος

Οι πυρκαγιές, λένε οι ειδικοί, είναι μια προειδοποίηση σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, ότι η Γη θα συνεχίσει να γίνεται πιο ξηρή και πιο ασταθής αν δεν κάνουμε κάτι για την κλιματική αλλαγή. Αλλά φυσικά, οι προειδοποιήσεις λειτουργούν μόνο όταν οι άνθρωποι τις ακούνε.

Όταν ο Vaillant ερωτήθηκε, «Μήπως απλά ωθήσαμε τη Φύση πολύ μακριά;».

«Το θετικό σε όλα αυτά είναι ότι η Φύση μας καλεί, αυστηρά, να επανασυνδεθούμε», απάντησε. «Η θερμοκρασία θα αυξηθεί. Και έτσι, η Φύση λέει, ‘Ξυπνήστε! Είμαστε μαζί σ’ αυτό.’ Οφείλουμε όλοι μας να επικεντρωθούμε στις πραγματικές αιτίες και να κατανοήσουμε ότι αυτό μπορεί πραγματικά να συμβεί σε εμάς, σε εσάς και σε μένα, όχι μόνο σε ανθρώπους που γνωρίζουμε ή σε ανθρώπους στην τηλεόραση».