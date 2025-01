Πρόσφατα το ΒΒC παρουσίασε μια μεγάλη έρευνα για τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας που επικρατούν στα εργοστάσια της Κίνας που φτιάχνονται τα ρούχα της Shein. Πρόκειται για την πασίγνωστη πλέον εταιρεία που έχει πλημμυρίσει με φθηνά ρούχα τις παγκόσμιες αγορές, εκτοπίζοντας δυτικούς γίγαντες της «γρήγορης μόδας» – που κι αυτοί όμως κατασκευάζουν την πραμάτεια τους σε τρίτες χώρες.

Το ρεπορτάζ του ΒΒC δεν ήταν η πρώτη αποκάλυψη για το πώς δουλεύουν τα κινέζικα sweatshops και ιδίως η Shein. Κανείς δεν πέφτει πραγματικά από τα σύννεφα όταν μαθαίνει ότι οι εργάτες στο χωριό της Shein δουλεύουν 75 ώρες την εβδομάδα, ως 14 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, με ένα ρεπό το μήνα. Πρόκειται για κοινό μυστικό, που προσποιούμαστε ότι αγνοούμε, όταν παραγγέλνουμε μέσω ίντερνετ εκείνο το φορεματάκι των δέκα ευρώ, που είναι ολόιδιο αυτό που πουλιέται 20 και 30 στις αλυσίδες ρούχων.

Όμως όταν το μεγαλύτερο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό μέσο της Βρετανίας «ξεσκεπάζει» τον διαδικτυακό βασιλιά των φθηνών, νεανικών ως επί το πλείστον, ρούχων, θα περίμενε κανείς ότι θα υπάρχει μια αντίδραση από το ντόπιο κοινό. Ότι κάποιοι θα σταματήσουν να τα αγοράζουν, σοκαρισμένοι από τις αποκαλύψεις ή τουλάχιστον θα το ξανασκεφτούν.

Στον απόηχο του ρεπορτάζ για τη Shein, οι δημοσιογράφοι του ΒΒC προσπαθούν να αφουγκραστούν το σφυγμό της κοινής γνώμης, και αν η έρευνά τους έπιασε τόπο.

Η ετυμηγορία είναι μάλλον αποκαρδιωτική αν και αναμενόμενη: «Η κατακραυγή για τη Shein, δεν είναι ικανή να αποτρέψει τους καταναλωτές», είναι ο τίτλος του follow up.

Mια κλασική περίπτωση σταθερής πελάτισσας της Shein είναι η Έμιλυ, μια 21χρονη Αγγλιδούλα. Ξοδεύει περίπου 20 λίρες το μήνα (λιγότερο από 24 ευρώ) παραγγέλνοντας online από την κινέζικη πλατφόρμα, αφού είναι η εύκολη λύση κάθε φορά που χρειάζεται καινούργια ρούχα για πάρτι ή για διακοπές. Μπορεί το ποσό της κάθε ξεχωριστής παραγγελίας να φαίνεται σχετικά χαμηλό, όταν όμως πρόκειται για εκατομμύρια παραγγελίες, που επαναλαμβάνονται σταθερά, ο τζίρος είναι ιλιγγιώδης και το περιθώριο κέρδους εξαιρετικά υψηλό.

Η Έμιλυ είναι άλλη μία από τα εκατομμύρια καταναλωτών σε όλο τον κόσμο, που αγοράζουν από τη Shein λόγω των χαμηλών τιμών. Έχει σκεφτεί να σταματήσει να ψωνίζει από αυτήν λόγω των επιλήψιμων εργασιακών πρακτικών που ακολουθεί, αλλά δεν το κάνει γιατί όλα τα άλλα «είναι πολύ ακριβά»

«Χαίρομαι που μιλάω για το γεγονός ότι ψωνίζω από τη Shein επειδή ξέρω ότι δεν είμαι η μόνη», προσθέτει.

Fourteen-hour shifts are common in China’s Amazon, Temu, TikTok, Shein warehouses.

Immense workloads and poor working conditions too: 3,000 parcels processed per hour and no pee breaks.

Salary: $3 per hour. pic.twitter.com/DKDrsWMuCp

— Songpinganq (@songpinganq) November 14, 2024