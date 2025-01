Ο Αμπντούλ – Μαλίκ αλ-Χούθι, ηγέτης των Χούθι, της αντάρτικης οργάνωσης της Υεμένης, λέει ότι αν το Ισραήλ συνεχίσει να κλιμακώνει τις επιθέσεις του στη Γάζα πριν από την εφαρμογή της εκεχειρίας, τότε οι δυνάμεις τους θα συνεχίσουν τα χτυπήματά τους σε ισραηλινούς στόχους.

Ο ηγέτης των Χούθι πρόσθεσε ότι η οργάνωση θα παρέχει στρατιωτική υποστήριξη στους Παλαιστίνιους αν το Ισραήλ κάνει πίσω σχετικά με τη συμφωνία σε οποιοδήποτε στάδιό της.

Houthi Leader Abdul-Malik al-Houthi:

If the Zionist enemy escalates genocide before the ceasefire, we will continue operations to support the Palestinian people.

Operations will stop with the ceasefire but will resume if massacres against Gaza’s people persist. pic.twitter.com/GH4khwmAmv

