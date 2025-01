Διαφωνίες της τελευταίας στιγμής που καθυστερούν την επικύρωση από την ισραηλινή κυβέρνηση της εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς έχουν επιλυθεί, αναφέρουν δημοσιεύματα ισραηλινών και αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τους Times of Israel και τoν δημοσιογράφο, Μπαράκ Ραβίντ τα εκκρεμή ζητήματα έχουν λυθεί και η συμφωνία έκλεισε. Ο δημοσιογράφος επικαλείται αμερικάνικη πηγή που έχει γνώση των συνομιλιών που διεξάγονται στην Ντόχα του Κατάρ.

Σύμφωνα με τη Haaretz που επικαλείται υψηλόβαθμη ισραηλινή πηγή, το υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει την Παρασκευή 17 Ιαβουαρίου το πρωί για να εγκρίνει τη συμφωνία.

Δείτε σχετική ανάρτηση του βρετανικού Sky News:

The Israeli cabinet will convene tomorrow to approve the Gaza ceasefire agreement, Israeli media reports.

Sky’s @AliBunkallSKY has spoken to a lady in Tel Aviv who has told him she is ‘afraid that the deal will break down’

— Sky News (@SkyNews) January 16, 2025