Πάνω από Μπερντ και Τζαμπάρ, ο Γιόκιτς έγραψε ξανά ιστορία!

Δεν αποτελεί σπάνιο γεγονός που ακόμα ένα άρθρο εξυμνεί τα πεπραγμένα του Νίκολα Γιόκιτς στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Δεν γίνεται όμως από καπρίτσιο, καθώς ο Σέρβος σέντερ δείχνει σχεδόν πάντα συνεπής στα ραντεβού του με την ιστορία.

Σε μία βραδιά όπου οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν εύκολα των Ντάλας Μάβερικς με 118-99, χάρη στον επιθετικό οίστρο του Τζαμάλ Μάρεϊ (45 πόντοι), ο Γιόκιτς κατέγραψε το 146ο triple double της καριέρας του γράφοντας παράλληλα ιστορία.

Με την 8η ασίστ του (από τις 10 συνολικά) ο Γιόκιτς έγινε ο παίχτης που φτάνει πιο γρήγορα να έχει συγκεντρώσει 15.000 πόντους, 7.500 ριμπάουντ και 5.000 ασίστ στην ιστορία του ΝΒΑ. Και ο ηγέτης του Ντένβερ το πέτυχε σε 703 αγώνες. Το προηγούμενο ρεκόρ βρισκόταν στην κατοχή του τεράστιου Λάρι Μπερντ, με 799 αγώνες. Η διαφορά είναι σημαντική και αναμφίβολα επιβεβαιώνει την αξία του τρις MVP της σεζόν (και φαβορί και για φέτος).

Στο ίδιο παιχνίδι ο Σέρβος μπήκε επίσης σε ένα κλειστό κλαμπ που αφορά στις ασίστ. Έγινε ο δεύτερο σέντερ στην ιστορία του ΝΒΑ που φτάνει τουλάχιστον της 5.000 ασίστ, όπως και ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Nikola Jokic joins Kareem Abdul-Jabbar as the only centers in NBA history to record 5k AST. pic.twitter.com/iD8DsIw9kP

