Πυροδοτείται η «βόμβα» Σμιθ Τζ. από τη Ρεάλ

Μετά από ένα θεαματικό παιχνίδι η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να επικρατήσει της Μακάμπι Τελ Αβίδι στο Wizink Center με 116-113. Σκορ κανονικής διάρκειας, χωρίς παρατάσεις. Με αυτή τη νίκη η «βασίλισσα» ίσα που πατάει στην πρώτη 8άδα με ρεκόρ 12-9. Ο Τσους Ματέο φωνάζει πως η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση κάτι που ο Φλορεντίνο Πέρεθ θα του ικανοποιήσει τα θέλω του και με το παραπάνω!

Από το πρωί της Τετάρτης, βρίσκεται στη Μαδρίτη ο Ντένις Σμιθ Τζ. για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να συμφωνήσει σε συνεργασία με τη Ρεάλ. Ο 27χρονος ποιντ γκαρντ, ήταν νούμερο 9 του draft του 2017 και έχει παίξει σε 326 παιχνίδια στο μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Έχει φορέσει τη φανέλα 7 συλλόγων όπως των Μάβερικς, των Νικς, των Πίστονς, των Μπλέιζερς, των Χόρνετς και των Νετς. Την τρέχουσα σεζόν αγωνίστηκε στους Wisconsin Herd της G League.

Dennis Smith jr has landed in Madrid. Via @karusito83 pic.twitter.com/RowwMC17jS

— Luca D’Alessandro (@DAlessandro_LU) January 15, 2025