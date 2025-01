Οι (σχεδόν) γυμνές εμφανίσεις της Μπιάνκα Σενσόρι λένε περισσότερα από τη σιωπή της

«Μόλις έχασες τη Μπιάνκα Σενσόρι» είπε ενθουσιασμένος ένας από τους φίλους της δημοσιογράφου Ναόμι Φράι του New Yorker, καθώς αυτή πλησίαζε (μετά από ένα τσιγάρο στον υπαίθριο χώρο) το τραπέζι τους στη σάλα του ξενοδοχείου Chateau Marmont στο Χόλιγουντ.

«Κατέβηκε τη σκάλα! Δεν φορούσε μπλούζα!».

«Προφανώς, έμαθα αργότερα, το look χωρίς μπλούζα συνδυάστηκε με μαύρο καλσόν και τακούνια» σχολιάζει η Ναόμι Φράι και συνεχίζει:

«Με το κοφτερό ένστικτο ενός τσιτάχ στη σαβάνα, γύρισα χωρίς λόγια για να κατέβω τις σκάλες και να την κυνηγήσω. Πέρασα με φόρα μέσα από έναν διάδρομο, παραλίγο να ρίξω μια μικρή γλάστρα με φοίνικες, κι έσκυψα σε ένα γκαράζ, με τα μάτια μου να σαρώνουν άγρια την περιοχή. Έσκασα έξω και σάρωσα την είσοδο του ξενοδοχείου. Αλλά άργησα πολύ. Η Μπιάνκα Σενσόρι είχε φύγει».

Ποια είναι η Μπιάνκα Σενσόρι;

Το όνομα μπορεί να μην είναι γνωστό σε όσους δεν είναι αφοσιωμένοι αναγνώστες της Daily Mail, της Page Six ή του TMZ. Μια εικοσιεννιάχρονη Αυστραλέζα που έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην αρχιτεκτονική από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, η Σενσόρι είναι, ομολογουμένως, περισσότερο μια διασημότητα εξ αντανακλάσεως παρά από μόνη της.

Από το 2022, είναι παντρεμένη με τον Κάνιε Γουέστ, ο οποίος πλέον ακούει στο όνομα Ye: ράπερ, πάλαι ποτέ συνεργάτης της Adidas και της Gap, πρώην σύντροφος της Κιμ Καρντάσιαν, πρώην υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ και, πιο πρόσφατα, δηλωμένος θαυμαστής του Χίτλερ.

Αργότερα ζήτησε συγγνώμη σε μια δήλωση στην εβραϊκή γλώσσα, που πιθανώς συντάχθηκε από το ChatGPT.

Σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, αυτή τη στιγμή είναι επικεφαλής της αρχιτεκτονικής στο Yeezy, το εμπορικό σήμα μόδας του Ye

Έγινε το δικό της σχεδιαστικό έργο

Η Μπιάνκα Σενσόρι μπήκε στην τροχιά του Ye όταν την προσέλαβε για να εργαστεί σε διάφορα έργα σχεδιασμού, κυρίως στην ανακαίνιση του παραλιακού σπιτιού του Ιάπωνα αρχιτέκτονα Tadao Ando στο Μαλιμπού, το οποίο ο ράπερ αγόρασε το 2021 για 57,3 εκατομμύρια δολάρια και τελικά κατέστρεψε.

Σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, αυτή τη στιγμή είναι επικεφαλής της αρχιτεκτονικής στο Yeezy, το εμπορικό σήμα μόδας του Ye.

Αλλά μόλις η σχέση της με τον εργοδότη της έγινε ρομαντική, η Σενσόρι άρχισε να τραβάει την προσοχή λιγότερο για τα επαγγελματικά της επιτεύγματα και περισσότερο για τις εξωφρενικές της εμφανίσεις, οι οποίες είχαν την τάση να περιλαμβάνουν επιθετικές επιδείξεις γυμνού. Η ίδια, με άλλα λόγια, έχει γίνει το δικό της σχεδιαστικό έργο, και, ίσως, του συζύγου της.

Το γεγονός ότι η Σενσόρι είναι χτισμένη σαν κορίτσι του Μίλο Μανάρα προσθέτει φυσικά στη λυκοφιλία της όλης υπόθεσης

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bianca Censori (@bbiancacensori)

Ευλογία για τα διαδικτυακά κουτσομπολίστικα σάιτ

Τους τελευταίους μήνες, όταν κυκλοφορεί, κυρίως στο Λος Άντζελες, όπου ζει με τον Ye, η Μπιάνκα Σενσόρι φοράει πολύ λίγα ρούχα. Θα ήταν δύσκολο να υπερτονίσει κανείς το πόσο λίγα.

Αυτό ήταν φυσικά ευλογία για τα διαδικτυακά κουτσομπολίστικα σάιτ, τα οποία ενημέρωναν το κοινό για την εμφάνισή της φαινομενικά από στιγμή σε στιγμή, σε έναν τόνο ελάχιστα ελεγχόμενης φρενίτιδας.

Μια χούφτα παραδείγματα, που απαθανάτισαν οι παπαράτσι τις τελευταίες εβδομάδες, με μπόνους παρενθετικό σχόλιο από το TMZ: ένα διάφανο, σαρκώδες κορμάκι, το οποίο φόρεσε ενώ βρισκόταν σε δείπνο στο εστιατόριο Giorgio Baldi της Σάντα Μόνικα, ένα διάφανο crop top και ένα booty shorts που φόρεσε σε ένα κινηματογραφικό ραντεβού και ένα στρινγκ εσώρουχο, που φόρεσε κατά τη διάρκεια του γεύματος στο Chateau.

Το γεγονός ότι η Σενσόρι είναι χτισμένη σαν κορίτσι του Μίλο Μανάρα προσθέτει φυσικά στη λυκοφιλία της όλης υπόθεσης.

Η Κιμ Καρντάσιαν κι ο Ye ερωτευμένοι στο Παρίσι

«Το στυλ της Κιμ, αυτό είναι μια γλώσσα αγάπης για μένα»

Ο Ye έχει μια ιστορία ως ιμπρεσάριος -του αρέσει να αναλαμβάνει την ευθύνη της εμφάνισης των ερώτων του.

Κατά τη διάρκεια της σχεδόν δεκαετούς σχέσης του με την Κιμ Καρντάσιαν, με την οποία έχει τέσσερα παιδιά και από την οποία είναι διαζευγμένος από το 2022, βοήθησε ως γνωστόν να μεταμορφωθεί η ριάλιτι σταρ από ένα party girl των 00s του Λος Άντζελες σε ένα κομψό είδωλο του ευρωπαϊκού αβανγκαρντισμού της μόδας, ντυμένο με μονοχρωματικά, φουτουριστικά άνετα ρούχα, συχνά σχεδιασμένα από τον ίδιο τον επί χρόνια συνεργάτη του Demna, του οίκου μόδας Balenciaga.

«Το στυλ της Κιμ, αυτό είναι μια γλώσσα αγάπης για μένα», δήλωσε ο Ye, αν και προς το τέλος της σχέσης τους, η αυξανόμενη δέσμευσή του στον χριστιανισμό φάνηκε να τον στρέφει εναντίον των πιο προκλητικών εμφανίσεών της – μια αποστροφή που ήρθε στο προσκήνιο στην αντίδρασή του στο φόρεμα κορσέ Mugler του Met Gala του 2019, το οποίο θεώρησε, σε ένα επεισόδιο του Keeping Up with the Kardashians, «πολύ σέξι» για μια σύζυγο και μητέρα.

Ο Ye έβγαινε με την ηθοποιό Τζούλια Φοξ για λίγες φουρτουνιασμένες εβδομάδες

Οι κλώνοι της Καρντάσιαν

Αργότερα, στον απόηχο του χωρισμού του από την Καρντάσιαν, ο Ye έβγαινε με την ηθοποιό Τζούλια Φοξ για λίγες φουρτουνιασμένες εβδομάδες -ένα φλερτ που περιλάμβανε ένα νέο, τεχνο-γοτθικό λουκ για τη Φοξ και μερικές πολύ προβεβλημένες, πρακτικές στιγμές styling.

Η Φοξ δήλωσε στο περιοδικό Interview ότι φτάνοντας σε μια σουίτα ξενοδοχείου γεμάτη με ράφια με καινούργια ρούχα που είχε ετοιμάσει ο Ye για να δοκιμάσει «ένιωσε σαν μια πραγματική στιγμή Σταχτοπούτας».

Ωστόσο, κάποιοι έσπευσαν να υποθέσουν ότι αυτή ήταν απλώς άλλη μια περίπτωση του Ye που τεντώνει τους μύες του και μετατρέπει τη Φοξ σε «κλώνο της Καρντάσιαν».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bianca Censori (@bbiancacensori)

Ο ντυμένος Ye και η γυμνή Μπιάνκα

Οι σχεδόν γυμνές δημόσιες εξορμήσεις της Μπιάνκα Σενσόρι, επίσης, έχουν μια μικρή αίσθηση τύπου «γιν-γιανγκ».

Είτε βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ye είτε όχι -και ποιος μπορεί να πει αυτό- σπάνια την βλέπουμε χωρίς αυτόν. Σε ένα είδος παιχνιδιού των αντιθέτων, κατά τη διάρκεια των εξόδων τους, ο Ye είναι συνήθως καλυμμένος με βαριά ρούχα από το κεφάλι μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών – η ντυμένη μορφή του συζύγου αναδεικνύει τη γυμνότητα της συζύγου, όπως, ας πούμε, ένα παπιγιόν αναδεικνύει περισσότερο την κατά τα άλλα γυμνή μορφή ενός κεντρικού μοντέλου του Playboy.

Τον Φεβρουάριο, για παράδειγμα, σε ένα ταξίδι στο στούντιο, ενώ η Σενσόρι φορούσε ένα διαφανές πλαστικό αδιάβροχο με προφανώς τίποτα από κάτω, η Ye φορούσε ένα μπεζ πόντσο πάνω από ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν και γάντια, μαζί με μπότες και μια μάσκα τύπου bondage που τον κάλυπτε πλήρως.

Αν η εμφάνισή του θύμισε «δήμιο», η δική της έφερνε στο μυαλό την ερωτική κωμωδία των αρχών της δεκαετίας του ’80 «So Fine», στην οποία ο χαρακτήρας του Ράιαν Ο’ Νιλ ανακαλύπτει κατά λάθος μια νέα αίσθηση της μόδας: διάφανα τζιν που αποκαλύπτουν τα κωλομάγουλα.

Μέσα στη νεκρο-σοβαρή θεατρικότητα τους -πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι εντυπωσιακό το καθαρά οπτικό αντίκτυπο που το ζευγάρι κατάφερε να πετύχει μέσω των συνδυασμένων ρούχων του

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bianca Censori (@bbiancacensori)

Τα εσώρουχα-εξώρουχα

Η Σενσόρι και ο Ye, ωστόσο, σαφώς δεν ποντάρουν στην κωμωδία μέσα στη νεκρο-σοβαρή θεατρικότητα τους -πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι εντυπωσιακό το καθαρά οπτικό αντίκτυπο που το ζευγάρι κατάφερε να πετύχει μέσω των συνδυασμένων ρούχων του.

Πρόκειται, αν μη τι άλλο, για πολύ αποτελεσματικό στάιλινγκ και για μια πλήρη δέσμευση σε ένα ύφος.

Φυσικά, η στρατηγικά αποκαλυπτόμενη γυμνή σάρκα δεν είναι καθόλου σπάνια στην εποχή μας.

Το εξώφυλλο της Charli XCX, για παράδειγμα, στο νέο χιτ-ρεμίξ του single της, «Guess», στο οποίο προκαλεί έναν συνομιλητή της να «μαντέψει το χρώμα του εσωρούχου της», έχει ένα κοντινό πλάνο ενός πισινού, που ξεπροβάλλει με θράσος κάτω από δαντέλες.

Και όμως, η Σενσόρι έχει ξεκλειδώσει κάτι νέο και ακραίο εδώ. Δεν χρειάζεται να μαντέψουμε το χρώμα των εσωρούχων της επειδή συχνά δεν φοράει καθόλου. Ή, αντίθετα, τα φοράει ως εξώρουχα.

«Εδώ είμαι, πλήρως διαθέσιμη στο βλέμμα, και όμως, με κάποιο τρόπο, εξακολουθώ να είμαι εντελώς αινιγματική»

Εντελώς εκτεθειμένη αλλά βαθιά αινιγματική

Η γύμνια της Σενσόρι περιφέρει μια ωμότητα που έχει να κάνει λιγότερο με σεξουαλικότητα και περισσότερο με ένα είδος υπολογισμένου σοκ.

Αν ένα μέρος της γοητείας μας για τις διασημότητες βασίζεται στην ένταση μεταξύ της ορατότητάς τους και της αγνωσίας τους, η Μπιάνκα Σενσόρι, με τον τρόπο της, ωθεί αυτή την ένταση στα άκρα, σαν να θέλει να πει: «Εδώ είμαι, πλήρως διαθέσιμη στο βλέμμα, και όμως, με κάποιο τρόπο, εξακολουθώ να είμαι εντελώς αινιγματική».

*Με στοιχεία από newyorker.com | Αρχική Φωτό: Μπιάνκα Σενσόρι και Κάνιε Γουέστ / Instagram entertainmenttakeover_