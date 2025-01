Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τους συμμάχους της χώρας του να τιμήσουν τις υποσχέσεις τους και να εφοδιάσουν με όπλα την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων και οπλικών συστημάτων που μπορούν ν΄ αντιμετωπίσουν τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκατοντάδες αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά της Ουκρανίας, με περίπου 700 βόμβες, αλλά και περισσότερα από 600 επιθετικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας κατέρριψε 60 από τα συνολικά 94 drones που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, 34 ρωσικά drones “έχασαν την πορεία της πτήσης τους”, μετά από τη χρήση ηλεκτρονικών αντιμέτρων.

“Κάθε εβδομάδα, ο πόλεμος της Ρωσίας συνεχίζεται επειδή οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν την ικανότητα τους να τρομοκρατούν την Ουκρανία και να εκμεταλλεύονται την αεροπορική υπεροχή τους”, ανέφερε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Δείτε σχετική ανάρτηση του Ζελένσκι στο Χ:

Over the past week, the Russians have launched hundreds of strikes on Ukrainian cities, villages, and the positions of our warriors on the front lines. Nearly 700 aerial bombs and over 600 attack drones were used just in a week.

Every week, the Russian war continues only… pic.twitter.com/EkvB9fOUmv

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2025