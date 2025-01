Ακατάπαυστα εργάζονται πυροσβέστες, μέλη της εθνοφρουράς και εθελοντές για να αντιμετωπίσουν τη δραματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τις πολλαπλές φωτιές που μαίνονται στο Λος Άντζελες και έχουν προκαλέσει έως τώρα τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων και ανυπολόγιστες καταστροφές.

Στη μάχη της κατάσβεσης που ξεπερνάει τα ανθρώπινα όρια έχουν επιστρατευτεί και σχεδόν 800 έγκλειστοι σε φυλακές, όπως επιβεβαίωσε το Τμήμα Σωφρονισμού και Αποκατάστασης της Καλιφόρνια (CDCR) στο ABC News.

Οι κρατούμενοι εγγράφονται εθελοντικά για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Conservation (Fire) Camps και αποτελούν μέλη του Τμήματος Δασών και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνια (Cal Fire).

Όσοι συμμετέχουν πληρώνονται από 5,80 έως 10,24 δολάρια την ημέρα συν ένα δολάριο κάθε φορά που ανταποκρίνονται σε ενεργά επείγοντα περιστατικά, σύμφωνα με το CDCR.

«Οι πυροσβέστες του CDCR Fire Camp Program είναι υπερήφανοι που ενσωματώνονται στο προσωπικό της CAL FIRE για την προστασία της ζωής, της περιουσίας και των φυσικών πόρων στη Νότια Καλιφόρνια», αναφέρει η αρμόδια υπηρεσία.

Οι έγκλειστοι πυροσβέστες εργάζονται «όλο το εικοσιτετράωρο» δημιουργώντας αντιπύρ και απομακρύνοντας καύσιμα πίσω από κατασκευές για να επιβραδύνουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς, μέσω ενός προγράμματος που θεωρείται «ζωτικής σημασίας υποστήριξη» κατά τη διάρκεια έκτακτων καταστάσεων.

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος λειτουργούν 35 εγκαταστάσεις ελάχιστης ασφαλείας σε 25 κομητείες σε ολόκληρη την Καλιφόρνια – συμπεριλαμβανομένων δύο camps που προορίζονται για έγκλειστες γυναίκες.

Η CalFire έχει αναπτύξει τώρα περίπου 4.700 δικούς της πυροσβέστες, ένας εκπληκτικά σημαντικός αριθμός φυλακισμένων που υποστηρίζουν το δύσκολο εγχείρημα που δοκιμάζει την περιοχή.

Οι συμμετέχοντες κρατούμενοι εντάχθηκαν στους χιλιάδες ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς φορείς αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που δίνουν μάχη με τουλάχιστον πέντε εκτεταμένες πυρκαγιές στην κομητεία του Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, η μεγαλύτερη από τις καταστροφικές πυρκαγιές, στο Πασίφικ Πάλισεϊντς, έχει κατακάψει πάνω από 76.000 στρέμματα (19.000 acres), έχει καταστρέψει χιλιάδες κατασκευές και παραμένει εντελώς ανεξέλεγκτη από το απόγευμα της Πέμπτης.

Η πυρκαγιά στην Αλταντίνα έχει εξαπλωθεί πάνω από 40.000 στρέμματα και είναι επίσης απολύτως ανεξέλεγκτη, σύμφωνα με την Cal Fire.

Περισσότεροι από 180.000 κάτοικοι της κομητείας του Λος Άντζελες έχουν λάβει εντολή να εκκενώσουν την περιοχή, καθώς μεγάλες και μικρές πυρκαγιές εξαπλώνονται μανιασμένα λόγω των ισχυρών ανέμων.

Οι εικόνες από τις πυρόπληκτες περιοχές στο Λος Άντζελες «θυμίζουν Αποκάλυψη» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Όριν Γουότερς του οποίου το σπίτι μετατράπηκε σε αποκαΐδια, στην κοινότητα Αλταντίνα, βόρεια του Λος Άντζελες. «Το να επιστρέφεις και να βλέπεις αυτό, είναι αδιανόητο» πρόσθεσε.

#kennethfire; Forward progress of the Kenneth fire has been stopped, and the fire is currently holding at 960 acres with 0% containment. Approximately 400 Firefighters will remain on scene through the night, continuing to provide structure protection and knock down hot spots.… pic.twitter.com/weH5TXs2lR

— VCFD PIO (@VCFD_PIO) January 10, 2025