Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ εξέφρασε την ελπίδα ότι η εκλογή του νέου προέδρου του Λιβάνου, του Ζοζέφ Αούν, θα συμβάλει στη «σταθερότητα» της χώρας και σε «σχέσεις καλής γειτονίας».

«Συγχαίρω τον Λίβανο για την εκλογή νέου προέδρου έπειτα από μακρά πολιτική κρίση. Ελπίζω πως η επιλογή αυτή θα συμβάλει στη σταθερότητα, σε ένα καλύτερο μέλλον για τον Λίβανο και τον λαό του και σε σχέσεις καλής γειτονίας», έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

I congratulate Lebanon upon the election of a new President, following a lengthy political crisis. I hope that this choice will contribute towards stability, a better future for Lebanon and its people and to good neighborly relations.

Από την πλευρά του, το Ιράν χαιρέτισε την εκλογή του Ζοζέφ Αούν στην προεδρία του Λιβάνου, εκφράζοντας την ελπίδα πως οι δύο χώρες θα συνεργαστούν για να υπηρετήσουν «κοινά συμφέροντα», σύμφωνα με μήνυμα της πρεσβείας του Ιράν στον Λίβανο που δημοσιοποιήθηκε στο Χ.

Tehran is looking forward to working with newly elected Lebanese President Joseph Aoun to strengthen bilateral relations, the Iranian Embassy in Lebanon announced Thursday.

«We wish His Excellency success in his mission, and we look forward to working together to strengthen…

— Iran International English (@IranIntl_En) January 9, 2025