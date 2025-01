Ο παρουσιαστής του ABC News, David Muir δέχτηκε δριμεία κριτική στα social media με αφορμή ένα βίντεο που τον δείχνει να κάνει ζωντανή μετάδοση από το φλεγόμενο Λος Άντζελες.

Αιτία το αντιπυρικό μπουφάν που φορούσε, το οποίο είχε «μαζέψει» από πίσω με μανταλάκια.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης βλέποντας το πλάνο τον χαρακτήρισαν «ναρκισσιστή» και «αξιολύπητο».

«Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου…», λέει ο Muir, στρέφοντας το σώμα του για να δείξει τα καμμένα ερείπια στην περιοχή Palisades του Λος Άντζελες.

Εκείνη τη στιγμή διακρίνεται πίσω του ένα ξύλινο μανταλάκι, πιασμένο επάνω στο μπουφάν του.

«Ωραίο μπουφάν, αδερφέ. Χαίρομαι που φαίνεσαι ωραίος και αδύνατος με αυτά τα μανταλάκια, ενώ η πόλη μας καίγεται», έγραψε ένας χρήστης που αναδημοσίευσε το εν λόγω βίντεο.

Άλλοι χρήστες τον χαρακτήρισαν «παθητικό», «ναρκισσιστή» και μια σειρά από άλλες προσβολές.

Δείτε το βίντεο:

This make up wearing mofo used clothes pins to pull in the fire jacket he’s wearing as a prop, so he would look snacky for TV.

pic.twitter.com/t9s1Z92iL5

— Cernovich (@Cernovich) January 9, 2025