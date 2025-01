Απολύσεις που θα φτάσουν και τις 200.000 στις τράπεζες θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο, υπολογίζει το Bloomberg Intelligence.

Οι επικεφαλής πληροφοριών και τεχνολογίας απαντώντας σε ερωτήσεις του BI ανέφεραν ότι κατά μέσο όρο αναμένουν ότι θα απολυθεί το 3% του εργατικού δυναμικού τους, σύμφωνα με έκθεση.

Ποια τμήματα θα υποστούν τις μεγαλύτερες αλλαγές

Το back office, το middle office και οι επιχειρήσεις είναι πιθανό να κινδυνεύσουν περισσότερο, σύμφωνα με τον Tomasz Noetzel, τον ανώτερο αναλυτή του BI που συνέταξε την έκθεση.

Αλλαγές εκτιμάται ότι θα υπάρξουν στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, καθώς ρομπότ θα διαχειρίζονται τις λειτουργίες των πελατών, ενώ τα τμήματα know-your-customer θα είναι επίσης ευάλωτα.

Η Citi εκτίμησε ότι η ΑΙ είναι πιθανό να εκτοπίσει περισσότερες θέσεις εργασίας στον τραπεζικό κλάδο από ό,τι σε οποιονδήποτε άλλο τομέα

«Οποιαδήποτε εργασία που περιλαμβάνει καθήκοντα ρουτίνας, επαναλαμβανόμενα καθήκοντα κινδυνεύει» σημειώνει. «Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα τις εξαλείψει πλήρως, μάλλον θα οδηγήσει σε μετασχηματισμό του εργατικού δυναμικού».

Σχεδόν το ένα τέταρτο των 93 ερωτηθέντων προβλέπει μια πιο απότομη μείωση μεταξύ 5% και 10% του συνολικού προσωπικού. Η ομάδα που καλύπτει η έρευνα του BI περιλαμβάνει τις Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. και Goldman Sachs Group Inc.

Βελτίωση κερδοφορίας

Σύμφωνα με την έρευνα θα υπάρξουν εκτεταμένες αλλαγές στον κλάδο, οι οποίες θα οδηγήσουν σε βελτίωση των κερδών. Το 2027, οι τράπεζες θα μπορούσαν να δουν κέρδη προ φόρων 12% έως 17% υψηλότερα από ό,τι θα ήταν διαφορετικά, προσθέτοντας έως και 180 δισ. δολάρια στη συνδυασμένη τελική γραμμή τους, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την αύξηση της παραγωγικότητας, σύμφωνα με το BI.

Οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες αναμένουν ότι η ΑΙ θα αυξήσει την παραγωγικότητα και τα έσοδα κατά τουλάχιστον 5% τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια.

Οι τράπεζες, οι οποίες ξόδεψαν χρόνια για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων πληροφορικής τους προκειμένου να επιταχύνουν τις διαδικασίες και να μειώσουν το κόστος μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, σπεύδουν να αξιοποιήσουν τη νέα γενιά εργαλείων AI που θα μπορούσαν να βελτιώσουν περαιτέρω την παραγωγικότητα.

Η Citi ανέφερε σε έκθεσή της τον Ιούνιο ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πιθανό να εκτοπίσει περισσότερες θέσεις εργασίας σε ολόκληρο τον τραπεζικό κλάδο από ό,τι σε οποιονδήποτε άλλο τομέα. Περίπου το 54% των θέσεων εργασίας σε όλο τον τραπεζικό τομέα έχουν μεγάλη πιθανότητα να αυτοματοποιηθούν, ανέφερε τότε η Citi.

Το αισιόδοξο μήνυμα

Παρόλα αυτά, πολλές επιχειρήσεις έχουν τονίσει ότι η αλλαγή θα έχει ως αποτέλεσμα να αλλάξουν οι ρόλοι και όχι να αντικατασταθούν εντελώς από την τεχνολογία. Η Teresa Heitsenrether, η οποία επιβλέπει τις προσπάθειες AI της JPMorgan, τόνισε ότι η υιοθέτηση της γεννητικής AI από την τράπεζα μέχρι στιγμής αυξάνει τις θέσεις εργασίας.

Ο Τζέιμι Ντίμον, διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg το 2023 είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πιθανό να βελτιώσει δραματικά την ποιότητα ζωής των εργαζομένων, ακόμη και αν καταργήσει ορισμένες θέσεις. «Τα παιδιά σας θα ζήσουν μέχρι τα 100 και δεν θα έχουν καρκίνο εξαιτίας της τεχνολογίας» είπε Dimon. «Και κυριολεκτικά θα εργάζονται πιθανώς τρεισήμισι ημέρες την εβδομάδα».

Πηγή: OT.gr