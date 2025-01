Αναζητούν εκατοντάδες πολίτες που χαιρετούσαν φασιστικά στην Ακα Λαρέντσια

Η ιταλική αστυνομία ανακοίνωσε πως θα χρησιμοποιήσει βίντεο για να ταυτοποιήσει εκατοντάδες ανθρώπους που ύψωσαν το δεξί χέρι στον φασιστικό χαιρετισμό κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στη Ρώμη χθες Τρίτη (φωτογραφία, επάνω, από το ilsole24ore.com).

Κατά την ιταλική αστυνομία, περίπου 1.300 άνθρωποι συμμετείχαν σε συγκέντρωση για την επέτειο των φόνων στην Ακα Λαρέντσια.

Rito del «presente» e saluti romani alla commemorazione in via #AccaLarenzia, a #Roma, in memoria dei tre militanti del Fronte della Gioventù uccisi il 7 gennaio 1978 davanti alla sede del Movimento Sociale Italiano pic.twitter.com/q5pXvWsubQ

— Local Team (@localteamit) January 7, 2025