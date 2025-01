Συνάντηση Δένδια – Τσούνη στο υπ. Άμυνας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε σήμερα με τον απερχόμενο πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνης.

Ο υπουργός, σε ανάρτηση στο Χ, αναφέρει ότι ο απερχόμενος Αμερικανός πρέσβης τον επισκέφθηκε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την ολοκλήρωση της θητείας του στην Αθήνα.

«Η συνεισφορά του κ. Tsunis υπήρξε σημαντική στην ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ.

Στον απερχόμενο πρέσβη ευχήθηκα ευημερία και κάθε επιτυχία σε όλες τις μελλοντικές του προσπάθειες», ανέφερε ο κ. Δένδιας.

I met today with @USAmbassadorGR Mr. George – James Tsunis, who visited the Ministry of National Defence, upon the completion of his tenure in Athens.

Mr. Tsunis’ contribution was significant to strengthening the strategic defence relation 🇬🇷 – 🇺🇸.

My wishes to the outgoing… pic.twitter.com/n2v5iwOhp9

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 8, 2025