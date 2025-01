Βομβαρδίστηκαν «εστίες» λαθρεμπορίου στη Ζαουίγια

Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας (ΚΕΕ) της Λιβύης, με έδρα την Τρίπολη, που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι ανέπτυξε στρατιωτικές μονάδες κι εξαπέλυσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο δυτικό τμήμα της χώρας, εναντίον «εστιών» λαθρεμπορίου και διακίνησης ναρκωτικών (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, στιγμιότυπο από τη στρατιωτική επιχείρηση στη Ζαουίγια).

Μεραρχία «του στρατιωτικού τομέα της δυτικής ακτής συνεχίζει τις επιχειρήσεις με σκοπό να εξαλειφθούν εστίες εγκληματικότητας και λαθρεμπορίου» στη ζώνη όπου βρίσκεται η πόλη Ζαουίγια, ανακοίνωσε η διοίκηση της δύναμης αυτής, που αναφέρεται στην ΚΕΕ.

1/2 #Libya 06.01.25 – Command of West Coast Military Region in a press briefing announced continuation of enhanced security operations in Zawiya area to eradicated criminal networks involved in fuel smuggling, drug trafficking and human smuggling. #migrantcrisis #Frontex pic.twitter.com/7TSjuBjiMy

Θέατρο επαναλαμβανόμενων φονικών μαχών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών, η Ζαουίγια, περίπου 45 χιλιόμετρα δυτικά της Τρίπολης, όπου βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα διυλιστήρια της χώρας, είναι επίσης γνωστή για το λαθρεμπόριο ειδών κάθε λογής, ιδίως εμπορευμάτων και καυσίμων προς και από τη γειτονική Τυνησία.

Τη νύχτα της Κυριακής προς χθες Δευτέρα, «σειρά αεροπορικών πληγμάτων» με drones «στοχοποίησε και κατάστρεψε εγκαταστάσεις λαθρεμπόρων καυσίμων, ιδίως στην Ασμπάν», αγροτική περιοχή στην περιφέρεια της Ζαουίγια, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Δεν δόθηκε καμιά λεπτομέρεια για θύματα.

Οπτικό υλικό που δημοσιοποίησε η δύναμη αυτή εικονίζει στρατιωτικό όχημα να παραβιάζει την είσοδο καταστήματος ή αποθήκης. Κατοικίες καταστράφηκαν επίσης στην επιχείρηση στη Ζαουίγια και στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Λιβύης. Αλλο οπτικό υλικό απαθανατίζει περιπολίες τεθωρακισμένων και ημιφορτηγών με προσαρμοσμένα πολυβόλα.

Η επιχείρηση είχε αναγγελθεί από την Παρασκευή και άρχισε προχθές Κυριακή. Η διοίκηση του «στρατιωτικού τομέα της δυτικής ακτής» απαίτησε από τους κατοίκους να «μείνουν μακριά από εγκαταστάσεις οι οποίες στοχοποιούνται σε αεροπορικά πλήγματα ακριβείας», για την «ασφάλειά τους», καθώς είναι πιθανό να υπάρχουν «εκρηκτικοί μηχανισμοί» σ’ αυτές.

#BREAKING #LIBYA #ZAWIYAH #LIBIA

🔴 LIBYA :📹 Libyan Government of National Unity (GNU) forces launched an operation against drug and human traffickers in Zawiya, west of Tripoli.

They destroyed the entrance of a drug warehouse with an armored vehicle. pic.twitter.com/fGwVWllH8X

— LW World News 🌍 (@LoveWorld_Peopl) January 4, 2025