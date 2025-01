Φονική πτώση αεροσκάφους σε εργοστάσιο

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν χθες Πέμπτη όταν μικρό αεροσκάφος κατέπεσε σε εργοστάσιο στην Καλιφόρνια, στις δυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε η αστυνομία (στη φωτογραφία από βίντεο των latimes.com, επάνω, η τρύπα στην οροφή του εργοστασίου από την πτώση του αεροσκάφους).

Η συντριβή έγινε νωρίς το απόγευμα στο δημοτικό αεροδρόμιο της Φούλερτον, μικρής πόλης κάπου 40 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Λος Αντζελες. Η αιτία του δυστυχήματος δεν είναι γνωστή μέχρι στιγμής.

A small plane crash in Fullerton, #California , has resulted in at least 11 people being injured and 1 dead after the aircraft collided with a building. pic.twitter.com/7FUeX01FBL

