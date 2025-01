Επίσημο αίτημα για ανταλλαγή από τον Μπάτλερ: «Έχω χάσει τη χαρά του παιχνιδιού εδώ» (vid)

Το μέλλον του Τζίμι Μπάτλερ αναμένεται να είναι μακριά από το Μαϊάμι, αφού όπως έγινε γνωστό ζήτησε και επίσημα να αποχωρίσει από τους Χιτ.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ τόνισε σε δηλώσεις του, μετά την ήττα από τους Πέισερς, πως θέλει να βρει ξανά τη χαρά του παιχνιδιού και ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις.

Reporting for @SportsCenter — Jimmy Butler formally indicates to the Heat that he wants to play anywhere but Miami. pic.twitter.com/2G5nVMOnUR

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 3, 2025