Μπαρτζώκας: «Μπράβο σε όλους και κυρίως στους παίκτες που ήταν στον πάγκο και υποστήριζαν αυτούς που έπαιζαν»

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του τη μεγάλη νίκη επί της Ζάλγκιρις στο Κάουνας για τη 19η αγωνιστική της Euroleague, με την ομάδα να βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη καθώς αύριο (4/1, 17:00) θα αντιμετωπίσει τον Άρη για την Stoiximan GBL.

H KAE έστειλε μέσω των σόσιαλ μίντια την καθιερωμένη της «καλημέρα», μαζί με την ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά το παιχνίδι στη Λιθουανία, όπου ο Έλληνας τεχνικός ευχαρίστησε μεταξύ άλλων τους παίκτες που αγωνίστηκαν αλλά ήταν υποστηρικτικοί σε όσους βρίσκονταν στο παρκέ.

Kalimera from Thessaloniki! ☀☕🤗

🗣 Coach B : “Big thanks to everybody, especially to the guys who were sitting on the bench, and they were so positive and so supportive of the players that were playing”.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/AduFwrentT

