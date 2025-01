Tόμας το Τρενάκι: Πέθανε η δημιουργός της παιδικής σειράς Μπριτ Όλκροφτ

Η Μπριτ Όλκροφτ, η δημιουργός της αγαπημένης παιδικής σειράς Τόμας το Τρενάκι (Thomas the Tank Engine & Friends), πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

H ίδια δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ό,τι δημιούργησε όταν στα 70s εξασφάλισε ως παραγωγός τα δικαιώματα των βιβλίων The Railway Series του αιδεσιμότατου Ουίλμπερτ Όντρι και του γιου του Κρίστοφερ.

Ο Τόμας το Τρενάκι έκανε πρεμιέρα στη μικρή οθόνη της Βρετανίας το 1984 και έγραψε ιστορία ως ένα από τα πιο επιτυχημένα παιδικά show στη χώρα.

Οι περιπέτειες του ανθρωπόμορφου τρένου Τόμας και των φίλων του δεν θα είχαν προβληθεί αν η Μπριτ Όλκροφτ και ο τότε σύζυγος της και συνάδελφος της τηλεοπτικός παραγωγός Άνγκους Ράιτ δεν είχαν φροντίσει να φέρουν τις περιπέτειες από τις σελίδες στην οθόνη.

Για να αφηγηθούν όσα όσα ο μπλε Τόμας το Τρενάκι και οι φίλοι του ζουν στην καθημερινότητα τους στο σιδηροδρομικό δίκτυο οι Όλκροφτ και ο Ράιτ δούλεψαν τέσσερα χρόνια συγκεντρώνοντας τα χρήματα για να κάνουν τα πρώτα 26 επεισόδια της σειράς στην οθόνη.

Το ITV έδωσε το χρονικό slot, ο Τόμας το Τρενάκι έκανε πρεμιέρα και η επιτυχία καθιέρωσε ένα παιδικό τηλεοπτικό franchise που αγαπήθηκε, για χρόνια, πολύ.

Ο θάνατος της Όλκροφτ ανακοινώθηκε από τον σκηνοθέτη Μπράνον Κάρτι ο οποίος γνώριζε τη δημιουργός όταν δούλεψαν μαζί για το ντοκιμαντέρ του 2023 An Unlikely Fandom: The Impact of Thomas the Tank Engine.

Οραματίστρια, τολμηρή και αφοσιωμένη στην τέχνη της, η Όλκροφτ έφερε με τον Τόμας στην οθόνη «τόση χαρά και ευτυχία στους ανθρώπους παντού όσο ζούσε».

«Με τα χρόνια, όσοι γνωρίσαμε τη Μπριτ, δεθήκαμε μαζί της. Ήταν πραγματικά ένα προνόμιο να την έχω και ως μέντορα και ως φίλη, και χαίρομαι τόσο πολύ που τόσοι πολλοί θαυμαστές κατάφεραν να τη συναντήσουν στην προβολή του An Unlikely Fandom στη Νέα Υόρκη. Ήταν απόλυτη τιμή να την έχουμε στο ντοκιμαντέρ μας.

Νομίζω ότι μπορώ να μιλήσω για το σύνολο των ανθρώπων που μεγαλώσαμε με τον Τόμας το Τρενάκι και γίναμε φίλοι του. Η Μπριτ θα λείψει βαθιά. Χωρίς αυτήν, τόσοι πολλοί από εμάς δεν θα είχαμε συναντηθεί ποτέ. Ενώ είμαι συντετριμμένος από το θάνατό της, όλοι μπορούμε να βρούμε παρηγοριά στη βεβαιότητα ότι η κληρονομιά της θα διαρκέσει για πάντα μέσω του Τόμας και των θαυμαστών του σε όλο τον κόσμο» πρόσθεσε ο Κάρτι.

Η Όλκροφτ γεννήθηκε στο Worthing του Δυτικού Σάσεξ το 1943. Έμαθε για πρώτη φορά τον Τόμας όταν γύριζε ένα ντοκιμαντέρ το 1979 για το Bluebell Railway, ένα ιστορικό σιδηρόδρομο στην περιοχή της που αναφέρθηκε σε ένα από τα βιβλία του Όντρι.

«Πραγματικά δεν μου πήρε πολύ χρόνο για να με ιντριγκάρουν οι χαρακτήρες, οι σχέσεις μεταξύ τους και η νοσταλγία που μου δημιούργησαν».

Η Όλκροφτ πέτυχε να φέρει τη σειρα στις οθόνες σε μια εποχή που πολλοί τηλεοπτικοί παραγωγοί συναγωνίζονταν να κάνουν συμφωνίες για να εξασφαλίσουν τα δικαιώματα των βιβλίων του Όντρι.

Εργάστηκε για να πείσει τον Όντρι ότι θα μπορούσε να μετατρέψει τις ιστορίες σε μια επιτυχημένη τηλεοπτική εκπομπή με επαρκή χρηματοδότηση – κάτι που έκανε, μετά από τέσσερα χρόνια προσπάθειας και επιμονής.

Με τη βοήθεια του Ρίνγκο Σταρ, το ταξίδι ξεκίνησε

Ο Τόμας το Τρενάκι προβλήθηκε για πρώτη φορά στο ITV στις 9 Οκτωβρίου 1984, σε σκηνοθεσία David Mitton, με αφήγηση του ντράμερ των Beatles, Ρίνγκο Σταρ και μουσική των Mike O’Donnell και Junior Campbell.

Η αρχική σειρά κατασκευάστηκε με κινούμενα μοντέλα, με ατμομηχανές και άλλα οχήματα, ενώ οι ανθρώπινοι χαρακτήρες ήταν στατικές φιγούρες.

Στην τρίτη σεζόν της σειράς το stop motion αντικαταστάθηκε με κινούμενα σχέδια φτιαγμένα στο χέρι και η επιτυχία έφερε τον Τόμας σε οθόνες ανά τον κόσμο.

Η επιτυχία της σειράς στο Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησε στην επέκτασή της και σε άλλες χώρες και το 1989, η Όλκροφτ και ο Αμερικανός παραγωγός Rick Siggelkow δημιούργησαν το Shining Time Station, μια παιδική σειρά ζωντανής δράσης με πρωταγωνιστή τον μαγικό μικροσκοπικό χαρακτήρα Mr Conductor.

Μέσω αυτής, ο Τόμας κατέκτησε τη δύσκολη αγορά των ΗΠΑ.

Ο Τόμας το Τρενάκι είχε 24 κύκλους και 584 επεισόδια, από τις 9 Οκτωβρίου 1984 έως τις 20 Ιανουαρίου 2021, με την Όλκροφτ να αποχωρεί από τη θέση του εκτελεστικού παραγωγού στις αρχές των 2000s.

Με τα χρόνια, ο Tόμας το Τρενάκι για σεξισμό και στερεοτυπική αποτύπωση των φύλων. Οι κεντρικοί ήρωες ήταν όλοι άνδρες.

Στην τέταρτη σεζόν (1994) η Όλκροφτ έφερε περισσότερους γυναικείους χαρακτήρες στην οθόνη.

Το 2012, η ​​εταιρεία – και το franchise Tόμας το Τρενάκι – πωλήθηκαν στον αμερικανικό γίγαντα παιχνιδιών Mattel.

Ο Τόμας, το μικρό μπλε τρενάκι που ζει στο νησί Σόντορ, όπου διδάσκει καλούς τρόπους στους φίλους του, μεταδόθηκε μεταγλωττισμένος και στα ελληνικά.