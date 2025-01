Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τα παιδιά, UNICEF λέει ότι βοήθησε στην επανένωση δύο Παλαιστίνιων κοριτσιών με τους γονείς τους στη Γάζα, με τον πόλεμο του Ισραήλ κατά του παλαιστινιακού θύλακα να συνεχίζεται.

Η UNICEF σημειώνει ότι η Σάμα, 12 ετών, και η Λάμα, 11 ετών, είχαν μείνει στη βόρεια Γάζα, ενώ οι γονείς τους είχαν μετακινηθεί νότια εν μέσω ισραηλινών βομβαρδισμών.

Η οικογένεια επανενώθηκε στην Ντέιρ ελ-Μπάλαχ στην κεντρική Γάζα μετά από πάνω από έναν χρόνο που δεν ήταν μαζί.

Μέχρι στιγμής, η UNICEF λέει ότι έχει καταφέρει να επανενώσει περισσότερα από 60 παιδιά με τους γονείς τους. Η υπηρεσία του ΟΗΕ εκτιμά ότι 17.000 παιδιά είναι ασυνόδευτα ή χωρισμένα από τους γονείς τους.

A moment of joy amid despair as a family in Gaza is brought back together. 💙

Watch as sisters Sama, 12, and Lama, 11, were reunited with their parents through one of UNICEF’s family reunification missions.

Ceasefire now. pic.twitter.com/pRfrqsXcfR

— UNICEF (@UNICEF) January 1, 2025