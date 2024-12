Δικός μου για πάντα! Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς γιορτάζει την επανένωση με το γιο της

Τη Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, 43, γιόρτασε την επανένωση της με το γιο της Τζέιντεν Τζέιμς με ανάρτηση στο Instagram.

Ο 18χρονος πλέον Τζέιντεν βρέθηκε ξανά με τη μητέρα του μετά από χρόνια μακριά ο ένας από τον άλλον.

«Δικός μου για πάντα!!! Είναι περίεργο που είμαστε σαν δίδυμα, αλλά αυτός είναι αγόρι κι εγώ κορίτσι!!!» έγραψε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς στη λεζάντα.

«Είναι δικός μου, δεν τον είχα δει 2μιση χρόνια ή ίσως 3 !!! Είμαι σε σοκ!!!» πρόσθεσε.

«Επέστρεψε και νιώθει μεγαλύτερος και πιο έξυπνος από μένα!!! Είναι άντρας και κλαίω κάθε μέρα για το θαύμα και την ιδιοφυΐα που έχει γίνει!!! Όταν είναι γύρω μου τρέμει όλη η γη!!!» έγραψε η τραγουδίστρια εκδηλώνοντας την ευγνωμοσύνη της για τη νέα αρχή στη ζωή τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει δύο γιους, τους Τζέιντεν (18) και Σον Πρέστον (19), με τον πρώην σύζυγό της Kέβιν Φέντερλαϊν (46).

Οι δυό τους χώρισαν τον Ιούλιο του 2007 μετά από τρία χρόνια γάμου.

Την Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram. Σε αυτό γιόρταζε τα Χριστούγεννα με τον Τζέιντεν μετά από δύο χρόνια μακριά.

«Αυτό είναι το μωρό μου», είπε στο βίντεο πριν φιλήσει τον Τζέιντεν στο μάγουλο. Στη συνέχεια το δίδυμο ευχήθηκε στους followers της «Καλά Χριστούγεννα» καθώς πόζαραν μαζί σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

«Τα καλύτερα Χριστούγεννα της ζωής μου!!!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

«Δάκρυα χαράς και κυριολεκτικά σε σοκ καθημερινά! Κου κου, τρελό, τόσο ερωτευμένη και ευλογημένη!!! Είμαι άφωνη, σε ευχαριστώ Ιησού!!!» πρόσθεσε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

«Το να περνάμε χρόνο μαζί την έχει κάνει ευτυχισμένη», είπε στο People φίλος της οικογένειας.

«Το έκανα για τα παιδιά μου»

Σε ένα απόσπασμα από τα απομνημονεύματα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, The Woman In Me, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μίλησε ανοικτά για την επιλογή της να μπει σε εποπτεία από το 2008-2021.

«Το έκανα για τα παιδιά μου», γράφει αναφερόμενη στους δύο γιους της. Μετά το διαζύγιό της από τον Φέντερλαϊν το 2006 και τη μάχη της με την ψυχική της υγεία το 2007, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχασε τη φυσική επιμέλεια των γιων της.

View this post on Instagram

Ωστόσο, τοποθετήθηκε σε εποπτεία την επόμενη χρονιά, κάτι που έδωσε στον πατέρα της τον έλεγχο των περιουσιακών της στοιχείων. Ως αποτέλεσμα, της παραχωρήθηκε πρόσβαση στα δύο αγόρια της.

«Επειδή έπαιζα με τους κανόνες, ξαναβρέθηκα με τα αγόρια μου», έγραψε. «Ελπίζω ότι όλες οι νέες μητέρες που το διαβάζουν αυτό που δυσκολεύονται θα λάβουν βοήθεια νωρίς. Επειδή τώρα ξέρω ότι έδειχνα σχεδόν κάθε σύμπτωμα κατάθλιψης: θλίψη, άγχος, κόπωση».

«Ήμουν παιδί-ρομπότ»

Αναφερόμενη στα χρόνια που έζησε υπό τον απόλυτο έλεγχο του πατέρα της, η Σπίαρς γράφει ότι όλο αυτό το διάστημα αισθανόταν σαν να ήταν ένα «παιδί-ρομπότ».

«Εγινα ρομπότ. Αλλά όχι ένα απλό ρομπότ – ένα είδος παιδιού-ρομπότ. Μου φέρονταν τόσο πολύ σαν να ήμουν μωρό παιδί, που έχανα τμήματα όλων όσα με έκαναν να αισθάνομαι ο εαυτός μου», όπως εξηγεί στο βιβλίο της. «Η επιμέλεια με απογύμνωσε από τη γυναικεία φύση μου, με έκανε παιδί. Κατέληξα να είμαι περισσότερο μια οντότητα παρά ένα άτομο στη σκηνή (…) Η γυναίκα μέσα μου ήταν καταπιεσμένη για πολύ καιρό. Ηθελαν να είμαι έξαλλη στη σκηνή, με τον τρόπο που μου έλεγαν να είμαι, και ρομπότ τον υπόλοιπο καιρό», προσθέτει.