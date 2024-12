Επιστρέφει στη Euroleague ο Ντόζιερ: Σε αυτή την ομάδα θα υπογράψει

Ο Πι Τζέι Ντόζιερ άφησε το στίγμα του την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Παρτιζάν στη Euroleague και με τις εμφανίσεις του κέρδισε ένα «εισιτήριο» για το ΝΒΑ με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς να του δίνουν μία ευκαιρία στο ρόστερ τους.

Ωστόσο, ο Αμερικανός γκαρντ αποδεσμεύτηκε από τους Τίμπεργουλβς και πλέον ετοιμάζει… βαλίτσες και Ευρώπη, με την επιστροφή του στα μέρη μας να είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί πολύ συντομα σε ομάδα έκπληξη.

«Αφού οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς αποδέσμευσαν τον Πι Τζέι Ντόζιερ, ο Αμερικανός γκαρντ κατευθύνεται στην Euroleague και θα υπογράψει συμβόλαιο με την Μακάμπι Τελ Αβίβ σύμφωνα με πηγές», αναφέρει το «Buzz Court» και πλέον μένει να φανεί αν ο Αμερικανός γκαρντ επιστρέψει τελικά στα μέρη μας.

After Minnesota Timberwolves waived PJ Dozier, American guard is heading to the Euroleague and will sign a contract with Maccabi Tel Aviv per sources. #maccabi #maccabitlv #maccabibc #pjdozier #euroleague #paobc #kkp #kkcz #olybc #zalgiris #baskonia #fener #fenerbahce pic.twitter.com/CWSiU261EA

— Buzz Court (@buzz_court) December 29, 2024