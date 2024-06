«Ο Ολυμπιακός θα κάνει πρόταση στον Ντόζιερ» (pic)

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην αγορά για την ενίσχυση της περιφέρειάς του με ιταλικό δημοσίευμα να αναφέρει πως είναι πιθανό να κινηθεί για τον Σβι Μίχαλιουκ, με τους Ισραηλινούς πάντως να βάζουν ακόμα ένα όνομα στο τραπέζι.

Αυτό είναι εκείνο του Πι Τζέι Ντόζιερ, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αρέλ Γκίνσμπερ. Συγκεκριμένα, ο Ισραηλινός δημοσιογράφος τονίζει πως ο Αμερικανός είναι αρκετά ψηλά στη λίστα του. Ο Ντόζιερ δεν αναμένεται να παραμείνει στη Σερβία και την Παρτίζαν, με αποτέλεσμα να έχει προξενήσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της Euroleague.

Ο Ντοζίερ φέτος είχε 9.2 πόντους (58.3% στα δίποντα, 29.4% στα τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 3.1 ασίστ και 1.3 κλεψίματα ανά 21 λεπτά σε 33 παιχνίδια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Στην ABA Liga κατέγραψε 8.2 πόντους, 3.4 ασίστ και 2.7 ριμπάουντ ανά 17.5 λεπτά μέσο όρο σε 27 αναμετρήσεις σε regular season και playoffs.

🚨🚨Source tells that PJ Dozier is a top candidate for Olympiacos BC!

The American forward won’t stay for another year at Partizan, and he is already gaining significant interest from EuroLeague teams

Olympiacos is among them, and they are planning to make him an offer pic.twitter.com/GeKIxVlRFQ

— Arel Ginsber (@ArelGinsber8) June 18, 2024