«Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης για τον Μίχαλιουκ» (pic)

Έγινε σίριαλ το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Σβι Μίχαλιουκ, ένας απο τους καλύτερους Ευρωπαίους σουτερ και η προσπάθεια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού να τον πείσουν να αφήσει το ΝΒΑ. Μια ιστορία που δεν κατέληξε πουθενά μιας και Ουκρανός υπέγραψε στους Σέλτικς με τους οποίους κατέκτησε πριν απο μερικές ώρες το πρωτάθλημα

Αν το σκέφτεται πλέον διαφορετικά; Ποιος ξέρει. Το σίγουρο είναι ότι ο δημοσιογράφος Ματέο Αντρεανι ανέφερε πριν απο λίγο πως «ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης ασχολούνται σοβαρά με την περίπτωση του».

O 27χρονος γκαρντ από το Τσερκάσι, τελείωσε τη σεζόν με 4 πόντους, 1.2 ριμπάουντ, 0.9 ασίστ και 41.6% εντός πεδιάς. Δεν έπαιξε πολύ (57 συμ) και το μίνιμουμ συμβόλαιο του ($2,346,614) ολοκληρώθηκε. Φυσικά είναι πολύ νωρίς για να συζητήσει κάποιος το ενδεχόμενο παραμονής του, στους Σέλτικς.

Ο Ουκρανός πάντως πέρσι δεν το συζήτησε. Είναι πολλά χρόνια στην Αμερική (2014), έπαιξε στο κολλέγιο του Κάνσας και βρίσκει σταθερά δουλειά στο ΝΒΑ με όπλο το καλό του σουτ.

Το κασέ του είναι πλέον πολύ χαμηλά, αλλά και πάλι για την Ευρώπη είναι παίκτης των 2-2,5 εκατ ευρώ. Να δούμε λοιπόν τι μπορεί να συμβεί. Και αν ο Ιταλός δημοσιογράφος έχει δίκιο

Sviatoslav Mykhailiuk has just won his first NBA Title with the Boston Celtics.

Like last summer, EuroLeague teams are looking to him if he decides to leave NBA.

Real Madrid and Olympiacos Piraeus are very interested, I’m told.#Basketball #Baloncesto #EuroLeague #Transfers pic.twitter.com/T9Sbna0AJR

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) June 18, 2024