Η τράπεζα φωτογραφιών Profimedia εισέρχεται στην ελληνική αγορά

Ο όμιλος Profimedia.CZ, η μεγαλύτερη τράπεζα φωτογραφιών, που δραστηριοποιείται στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, εισέρχεται στην ελληνική αγορά από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Η Profimedia προσφέρει εικόνες από όλο τον κόσμο σε όλους τους τομείς: ειδήσεις, ψυχαγωγία, σκανδαλοθηρικές (paparazzi), μόδα, φωτογραφίες ιστορικού περιεχομένου. Η εταιρεία Profimedia εδρεύει στην Τσεχική Δημοκρατία και δραστηριοποιείται σε δέκα χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συγκεκριμένα: Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Κροατία, Σλοβενία, Σερβία, Ρουμανία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία. Οι σημαντικότεροι πελάτες τους περιλαμβάνουν ομίλους όπως το Czech News Center, το Ringier, το Mediaworks, το Hanza Media, το United Media ή το Central European Media Enterprises (CME).

Αν και είναι μια εταιρεία από την Τσεχική Δημοκρατία, παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες μέσω ενός τοπικού αντιπροσώπου σε κάθε χώρα. Έχει επιλέξει την ίδια στρατηγική για την Ελλάδα.

«Θέλουμε οι πελάτες μας σε κάθε χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, να βρίσκουν όλο το περιεχόμενο που χρειάζονται στον ιστότοπο στην τοπική γλώσσα. Και για τον συνεργάτη μας που δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη χώρα και είναι εκεί για την ικανοποίηση των πελατών μας να μπορεί να τους βοηθήσει, ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι δύο στρατηγικές είναι, που λειτουργούν, για εμάς σε κάθε χώρα», δήλωσε ο Διευθυντής Πωλήσεων της Profimedia, Ιβάν Μιλόγεβιτς.

Η Profimedia μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της , σε όλες τις αγορές, φωτογραφίες από περισσότερους από 350 προμηθευτές – έχει περισσότερες από 200 εκατομμύρια editorial φωτογραφίες, να προσφέρει. Μεταξύ αυτών είναι οι παραγωγές, των παγκόσμιων πρακτορείων AFP, Associated Press (AP), German Deutsche Presse-Agentur (DPA), Abaca, Zuma Press, Sipa, Bestimage, AKG The New York Times, CPi, Magnum Photos, The New York Times, The Mega Agency και πολλών άλλων.

Χάρη στη μακροχρόνια συνεργασία της με την παγκόσμια τράπεζα φωτογραφίας Shutterstock, η Profimedia απέκτησε την αποκλειστική αντιπροσώπευση των σκανδαλοθηρικών (paparazzi) πρακτορείων Splash και Backgrid για την ελληνική αγορά.